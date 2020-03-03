Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске

Экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме после поступления сообщения о якобы минировании судна

Лайнер Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Владивостока в Москву (рейс SU1703), подал сигнал тревоги спустя час после вылета и совершил экстренную посадку в Хабаровске.

По предварительным данным, самолет запросил посадку после получения анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. Экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске после поступления сообщения о якобы минировании судна.

После дополнительной проверки борт вылетит в Москву.

Airbus A330 - широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы Airbus, предназначенный для средних и дальних дистанций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.