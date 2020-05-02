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В Находке загорелся крупнейший в мире плавзавод
Один человек погиб и один пострадал при пожаре
На крупнейшем в мире рыбоперерабатывающем плавзаводе "Всеволод Сибирцев" возник крупный пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как сообщили в МЧС, информация о пожаре на стоящем на ремонте судне поступила в 08.50 (01.50 мск), по предварительным данным, он возник в ходе сварочных работ.
Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия спустя десять минут. В ходе разведки звенья газодымозащитной службы столкнулись с задымлением в трюме судна.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в результате происшествия погиб мужчина и пострадала женщина. Спасательные работы на борту судна уже завершены.
"Всеволод Сибирцев" - плавбаза типа "Содружество". Максимальная длина судна — 179,93 метра, водоизмещение — 32 096 тонн. Построена в 1989 году в Финляндии и стала одним из трех судов такого типа.
Фото МЧС РФ.
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