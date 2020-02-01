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Краевой суд окончательно отстранил главу района от должности
В Приморье краевые судьи поддержали решение своих коллег из глубинки
30 января краевой суд рассмотрел жалобу мэра Кавалеровского района Сергея ГАВРИКОВА, просившего пересмотреть решение районного кавалеровского суда об отрешении его от должности по причине предоставления недостоверных сведений о доходах. Районный суд ранее рассмотрел иск губернатора края к Гаврикову с просьбой отстранить от должности Сергея Гаврикова.
Гавриков подал апелляцию на решение районного суда, попросив краевой суд отменить решение районного суда. Тем не менее, краевой суд оставил в силе решение районного суда об отрешении Сергея Гаврикова от должности главы Кавалеровского района. Таким образом Сергей Гавриков больше не является главой Кавалеровского МО. Районной Думе предстоит объявить конкурс на должность нового мэра и избрать его из двух кандидатов. Не исключено, что свою кандидатуру выставит и Сергей ПЛЕВАКО, районный депутат и редактор региональной газеты «За матушку Россию». Эта газета очень поддержала Олега КОЖЕМЯКО в эпоху выборов губернатора Приморья.
Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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