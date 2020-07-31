Аэропорт эвакуировали из-за ложного "минирования"

На время проверки пассажиров двух прилетевших рейсов не выпускали из самолетов

Пассажиров и персонал Хабаровского аэропорта эвакуировали в пятницу из-за сообщения о взрывном устройстве. Как и следовало ожидать, угроза оказалась ложной.

В 8.45 (1.45 мск) через официальный сайт аэропорта Хабаровск поступило сообщение о минировании. В оперативном порядке пассажиры и персонал были эвакуированы. В 10.20 (3.20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено. Аэропорт уже вернулся к работе в штатном режиме.

Отметим, что на время проверки пассажиров двух прилетевших рейсов из Москвы и Южно-Сахалинска не выпускали из самолетов.

На прошлой неделе хабаровский аэропорт «минировали» трижды, угроза ни разу не подтвердилась.

Фото с сайта Хабаровского аэропорта.