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Новейший истребитель разбился в Комсомольске-на-Амуре

24 Декабря 2019, 15:03 | Хабаровск

Летчик Су-57 катапультировался и остался жив

Истребитель пятого поколения Су-57 во вторник разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик жив.

Авария произошла в 111 километрах от аэродрома базирования. Система катапультирования сработала в штатном режиме, летчик катапультировался и остался жив.

Самолет не принадлежал Минобороны. Испытания проводил завод. Летчик-испытатель – гражданский.

Су-57 (ранее ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Первая серийная машина будет поставлена военным в этом году.

В настоящее время продолжаются испытания истребителя, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

 


 

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Теги: Хабаровск  истребитель  происшествие  су  авария 



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