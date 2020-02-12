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На Дальнем Востоке задержан серийный маньяк

12 Февраля 2020, 17:05 | Хабаровск

Мужчина уже признался в четырех нападениях…

В Хабаровске задержан серийный маньяк, нападавший на жертв с ножом. Мужчина уже признался в четырех нападениях — одно из них завершилось смертельным исходом. Как пояснил отчим задержанного, причиной неадекватного поведения его пасынка могла стать обида на женщину. Кроме того, по его словам, мужчина давно страдал из-за психических отклонений и всегда носил с собой нож.

Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в серии нападений на местных жителей с ножом. Об этом сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Выйти на след 43-летнего Владимира Горбунова удалось благодаря проверке информации, которая поступала в правоохранительные органы еще в 2017 году.

«Тогда у мужчины, что называется, «поехала крыша» и он с ножом в руках бегал по двору своего дома по Краснореченской и сильно испугал соседей. Участковые пришли к нему домой и опознали злодея — фоторобот оказался на редкость удачным», — сообщил источник агентства в правоохранительных структурах.

Сейчас злоумышленник уже сознался в своих преступлениях и согласился на сотрудничество со следствием. По словам Горбунова, его жертвами стали три женщины и один мужчина. По предварительной информации, одной из жертв выжить не удалось.

«Говорит, что и в первый раз сорвался из-за женщины, обиделся на нее, и сейчас решил мстить всем подряд», — уточнил собеседник агентства. 

Отчим задержанного подтвердил, что причиной неадекватного поведения Горбунова могла стать одна из его знакомых. Он также пояснил, что его пасынок всегда носил при себе нож и отрабатывал навыки боя с оружием на профессиональном уровне.

«Я подозреваю, что это произошло из-за женщины тоже. Потому что он и так псих был. Еще такая ненормальность была — постоянно с ножами ходил. Рукопашным боем занимался <…> именно с применением холодного оружия», — рассказал он Telegram-каналу Mash.

По данным РЕН ТВ, в квартире предполагаемого маньяка правоохранители нашли охотничий нож, который мог быть орудием преступления. Как отмечают медики, ширина клинка соответствует формам ран, которые были нанесены жертвам мужчины.

Следственный комитет по Хабаровскому краю объявил в розыск злоумышленника, напавшего на двух девушек с ножом, еще 9 февраля. «5 и 8 февраля 2020 года в Индустриальном районе Хабаровска двум женщинам причинены ножевые ранения. Потерпевшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщали в СК.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела, к расследованию которых была подключена усиленная следственно-оперативная группа. В нее вошли самые опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Впоследствии оперативникам удалось доработать фоторобот преступника, который также был опубликован на сайте СК. По их признанию, показания жертв были очень точными и во многом ускорили процесс поисков.

«В ходе следствия на основе новой информации доработано предполагаемое изображение подозреваемого мужчины. Приметы: возраст 35-40 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, нос прямой длинный», — указывалось в сообщении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: УК  Дальний Восток  нож  убийство  маньяк 



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