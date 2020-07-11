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Зачинщики бунта: в СМИ прозвучали имена организаторов незаконной акции в Хабаровске
Провокаторами оказались подчиненные Фургала из Правительства Хабаровского края
Незаконная и несанкционированная акция в поддержку арестованного за заказные убийства Сергея Фургала, как выясняется имеет совсем не спонтанный характер. Как сообщает информационное агенство «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение хабаровского телеграм-канала «НЕШПОРТ», которое уже процитировал наиболее популярный в России телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ», возможным организатором и координатором текущей проектной активности является советник губернатора Хабаровского края Захар Синяговский.
Специалистов появившаяся информация не удивила. Информации политолога Андрея Кудинова, Захар Синяговский является ближайшим сподвижником арестованного и последние полтора года курировал его интересы в медиа. «Бюджеты Фургала на СМИ, телеграм-каналы, блогеров и так далее это сотни миллионов рублей. В том числе из бюджета региона. Этим людям ничего не стоит спланировать акцию и большего масштаба. Ими должны заниматься силовики», сказал политолог».
Напомним, сегодня к зданию правительства Хабаровского края соратники Фургала стянули около 3 000 человек. Врачи уже отметили что такие действия могут пагубно сказаться на санитарно-эпидемиологической обстановке в Хабаровске.
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