Акция протеста в Хабаровске грозит всплеском заболевших COVID-19

Многие заболеют: врач оценил последствия сегодняшнего митинга в Хабаровске

Организованные несанкционированные массовые мероприятия, прошедшие сегодня в бывшей столице дальнего Востока, Хабаровске, несут в себе опасность. Около 3 000 человек собрали сегодня у стен Правительства Хабаровского края подчиненные Сергея Фургала, арестованного на днях по подозрению в заказных убийствах.

По мнению врача Павла Панченко, в нынешней обстановке прошедшая акция таит в себе угрозу для здоровья участников. «Как видно на фото, многие, очень многие были без масок! И это очень опасно. Многие заболеют. Через пару недель посмотрим, к чему это приведет Хабаровск!»

Судя по всему, разбираться со вспышкой придется уже новому руководству региона. По некоторым сведениям в ближайшие дни Сергей Фургал будет уволен Президентом России со своей должности ввиду предъявленных обвинений. В этом случае до выборов 2021 года руководить краем будет назначенный Владимиром Путиным новый врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что Басманный суд Москвы уже принял решение об аресте на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент “Ъ”. Заседание прошло в закрытом режиме из-за угроз фигурантам дела. Следствие предъявило господину Фургалу обвинения в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам губернатор свою вину полностью отрицает.

Напомним также, что губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Сторонники и подчиненные Фургала из правительства региона организовали сегодня акцию в его поддержку на центральной площади города, куда собрали до 3 тысяч человек.

Фото "Коммерсант".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.