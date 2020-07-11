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Несанкционированная акция протеста в Хабаровске сошла на нет

11 Июля 2020, 18:14 | Хабаровск

 

К вечеру на площади Ленина осталось не более сотни человек

На площади Ленина в Хабаровске прошел стихийный митинг против ареста губернатора края Сергея Фургала. По данным полиции в акции на площади приняло участие до 3 тыс. человек. Еще до 12 тыс. человек прошли в импровизированном шествии.

Немногочисленные акции прошли также в ряде населенных пунктов края, что говорит об организованном характере несанкционированной акции. Так, в Комсомольске-на-Амуре на центральной площади города собралось не более 1,5 тыс. чел.


 

После всплеска активности, которая пришлась на обеденное время, далее акции пошли на спад. Ярких речей, способных поддержать настрой толпы, больше не фиксируется. В основном это короткие слоганы, типа: «Мы здесь власть». Уже под вечер на площади осталось не более сотни протестантов.


 

Напомним, что в Хабаровском крае проживает 1,34 млн. чел., а в столице региона - 618 тыс. чел.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Фургал  акция  Хабаровск  протест 



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