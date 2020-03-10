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В Хабаровске мужчина попытался ограбить банк, облив сотрудника горючей жидкостью
Сотрудница оказала сопротивление и во время борьбы получила ранение руки
Полиция ищет мужчину, который пытался ограбить банк в Хабаровске, облив сотрудника горючей жидкостью и угрожая ножом.
Утром во вторник в полицию поступило сообщение о попытке ограбления отделения кредитного учреждения. Мужчина ворвался в отделение, облил менеджера горючей жидкостью и, угрожая ножом, требовал отдать деньги. Женщина оказала сопротивление и во время борьбы получила ранение руки. Мужчина в итоге скрылся без денег.
Следственно-оперативная группа разыскивает напавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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