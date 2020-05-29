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Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется в июне
Предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина о получении взяток на 100 миллионов рублей начнется 4 июня, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на ИА Sakh.com.
Процесс над экс-губернатором Александром Хорошавиным, которого обвиняют во взяточничестве во время выборов в гордуму областного центра в 2014 году, начнется в июне. Судья Южно-Сахалинского городского суда Галина Мастеркова, в производстве которой находится дело, назначила предварительное слушание на 4 число. Вместе с экс-губернатором на скамью подсудимых отправится Алексей Лескин — он работал вице-мэром в администрации Андрея Лобкина и, по версии следствия, входил в созданную в Сахалинской области преступную группу.
Всего в преступную группу, по версии следователей, входили пять человек. Кроме подсудимых и уже осужденного Горбачева, это бывший мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин и политтехнолог и глава аппарата губернатора Анатолий Макаров. Они объявлены в розыск — первый с 2015 года живет в США, а второй скрывается в Грузии, где даже пытался получить убежище. Процессы с их участием выделены в отдельное производство.
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