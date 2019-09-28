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В Южной Корее горит судно, в экипаже которого есть россияне

28 Сентября 2019, 17:21 | Дальний Восток

Есть ли среди них приморцы, пока не известно

Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА «Новости» списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков — десять россиян или украинцев, в том числе и капитан.

По данным Ренхап, около 10:51 по местному времени (4:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, их национальная принадлежность неизвестна. Они также были эвакуированы.

К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: пожар  судно  ульсан 



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