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25 лет со дня землетрясения в Нефтегорске

28 Мая 2020, 17:44 | Дальний Восток

28 мая 1995 года в 01 час 04 минуты по местному времени на северо-восточном побережье острова Сахалин произошло землетрясение, стершее с лица земли целый поселок

В эпицентре сила толчков, по разным оценкам, достигала 8-10 баллов, что сделало это землетрясение самым разрушительным в России за последние 100 лет.  В результате толчков в земле образовалась многокилометровая трещина. Были полностью разрушены практические все здания и сооружения – они буквально рассыпались на куски в течение нескольких минут. Устояли лишь два кирпичных пятиэтажных дома, магазин, памятник Ленину на центральной площади поселка и сараи, в которых местные держали домашний скот.

На момент катастрофы в поселке проживало 3197 человек, пишет «Газета.Ru». Погибло больше половины всего населения — 2040 местных жителей, в том числе 268 детей. В ночь землетрясения в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. Из 26 выпускников в живых остались девять человек.

Нефтегорск официально перестал существовать на карте России в октябре 1995-го. Вместо жилых домов там стоят надгробные плиты с указанием номера дома, а также множество безымянных могил с надписью на надгробии «неопознанный мужчина» или «неопознанная женщина». Бывший поселок теперь называют городом мертвых. 31 мая 1995 года президент России Борис Ельцин объявил в России день траура. 28 мая 2000 года, в день пятой годовщины со дня трагедии, был установлен памятник погибшим на привокзальной площади в Южно-Сахалинске.

Фото ТАСС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: землетрясение  Сахалин  нефтегорск  трагедия 



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