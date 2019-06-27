На Дальнем Востоке опять авария самолета

Погибли командир экипажа и бортмеханик

В четверг в Нижнеангарске республики Бурятия, совершил жесткую посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». По данным авиакомпании, на борту было 43 пассажира, в том числе один ребенок, и 4 члена экипажа. Семьи пилотов, получат страховые выплаты в 1 млн рублей.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и загорелся. Погибли два члена экипажа - командир и бортмеханик.

По неподтвержденным данным, у Ан-24 при заходе на посадку отказал двигатель.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Ангара» (базируется в Иркутске) - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири. Парк воздушных судов «Ангары» насчитывает 35 единиц: пять Ан-148, семь Ан-24, два Ан-26-100, четыре Ан-2 и 16 вертолетов Ми-8 различных модификаций, а также один Ми-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.