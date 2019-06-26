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"Китовая тюрьма" в Приморье оказалась лишь видимой частью огромной криминальной машины
При странном игнорировании силовиков и попутсительстве Росрыбнадзора за рубеж были вывезены тысячи краснокнижных млекопитающих
Как заявил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук, на сегодняшний день неизвестна судьба около 4 тысяч краснокнижных животных, которые были выловлены в российских водах в 2016-2018 годах для передвижных выставок и дельфинариев.
Эти факты были приведены в ходе межведомственного совещания «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».
Прокурорская проверка, в частности, показала, что Росрыбнадзором в 2016-2018 годах не был обеспечен контроль в области охраны морских и пресноводных животных. В частности, служба не располагает данными о судьбе вывезенных животных в составе передвижных выставок, дельфинариев, зоокомплексов, добыче около 4 тысяч особей краснокнижных водных биологических ресурсов. Территориальные воды России благоприятны для морских млекопитающих, однако пресечение их незаконной добычи ведётся по остаточному принципу. Более того, с разрешения Росрыболовства под видом добычи таких животных для культурных и научных целей фактически ведётся промышленный промысел. Впоследствии особи попросту вывозятся из страны, - добавил он.
По словам правоохранителя, в мае по материалам Генпрокуратуры во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту вывоза китообразных за пределы страны в период 2010-2013 годов. Он также напомнил о судьбе косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.
Кроме того, независимые расследования показывают, что в этом бизнесе активную роль могли играть и представители силовых структур региона. Иначе как объяснить тот факт, что огромное число краснокнижных мормлеков спокойно вывозились за рубеж, а ни у кого из правоохранителей не возникло ни малейших вопросов. Зато вопросы возникли у неравнодушных представителей общества, возмущенных варварским промыслом. Надеемся, что прокуроры продолжат свое расследование, к которому сегодня приковано внимание общественности не только в России, но и за рубежем и назовут реальные причины столь странного молчания контролеров в отношении криминального промысла.
Напомним, что во время очередной прямой линии с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ ему был задан вопрос о судьбе несчастных косаток и белух, которые томятся в «китовой тюрьме» в Приморье. Как известно, помочь отпустить запертых в морских клетках животин, президента давно умоляли и видные иностранцы. Возможно, и это сыграло свою роль в выборе вопроса. Глава государства требование отпустить китов, конечно, поддержал, заодно объяснив, в чем возникли сложности в выпуском косаток и белух, хотя решить эту проблему глава государства поручил еще до 1 марта.
По случайному же, надеемся, совпадению именно в день проведения прямой линии, на которой и был задан вышеуказанный вопрос, двух косаток и шесть белух увезли из бухты Средней в Хабаровский край. Известно, что там перегрузили на водный транспорт и доставили в Охотское море, чтобы выпустить в море. Остальные животные также должны быть освобождены, но позже. Операция по выпуску продлится несколько месяцев. Жалко, что и цена свободы оказывается столь высокой. Несколько погрузочно-разгрузочных операций. Долгая дорога в фуре до Хабаровска и далее. А еще вколотое успокоительное перед погрузкой. Короче, опять мучения и стресс. Надеемся, все закончится благополучно и животные вернутся домой в море, из которого их то ли выловили по дикому, но закону, то ли просто выкрали ненасытные алчные создания.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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