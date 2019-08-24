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Дальневосточника будут судить за то, что он захотел заработать на своем гектаре

24 Августа 2019, 13:13 | Дальний Восток

Очередному владельцу «дальневосточного гектара» приобретение выходит боком

Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя, говорится в сообщении регионального управления ведомства. Дело против него было возбуждено по п. «б.» ч.2 ст. 171 УК (о незаконной предпринимательской деятельности) - из-за бизнеса на продаже песка с «дальневосточного гектара».

В январе 2017 года мужчина заключил с муниципальными властями договор, по которому ему безвозмездно выделялся участок земли у села Охотское. Он планировал построить там базу отдыха.

Однако уже получив участок в пользование, он внезапно выяснил, что на нем можно добывать песок. Вскоре мужчина нанял технику для добычи и начал продавать песок вместо обещанного строительства базы отдыха. Лицензии на добычу у него не было. «Продолжая осуществлять свой незаконный умысел, обвиняемый с сентября 2017 по май 2018 года поставлял песок заинтересованным коммерческим компаниям по заниженной стоимости, вводя их в заблуждение о том, что у него имеются все необходимые документы на добычу полезных ископаемых», - сообщили в МВД.

Общую сумму ущерба, нанесенного государству, в ведомстве оценили в 48 млн руб. Дело направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленной ему статье составляет пять лет лишения свободы.

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено около 4,8 тыс.

С 28 марта безвозмездно получить в пользование участок земли могут не только граждане России, но и иностранцы и люди без гражданства. Для этого они должны участвовать в программе переселения соотечественников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дальневосточный гектар  мфд  УК  статья  полиция  предпринимательская деятельность 






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Комментарии

  • люблю путина16:03, 24.08.2019#

    Вот если бы он хотя бы 400 лямов украл или 8 лярдов у себя в квартире хранил, тогда конечно только в депутаты или в крайнем случае в ОПГ ЕР или СФ, а так загремел по полной.

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