На Дальнем Востоке произошла экологическая катастрофа, схожая с норильской

Из поврежденной емкости вылилось несколько тысяч тонн топлива

В селе Аргахтах в Якутии на дизельной электростанции произошла утечка топлива, сообщается на сайте регионального управления МЧС России. Сейчас проводится перекачка топлива из поврежденной емкости. Одна из них объемом 160 тонн, еще две — объемом 25 тонн. Наготове также автоналивник объемом 7 тонн.

Сколько именно вытекло топлива, не уточняется. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на представителя МЧС, что, по предварительным данным, вытекло около 5 тыс. тонн. Общий объем резервуара, из которого произошла утечка,— 160 тонн. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, 29 мая под Норильском на ТЭЦ-3 произошла авария, в результате которой разлилось около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Авария была объявлена ЧС федерального масштаба. «Норникель» потратит 10 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧП и выделит на техническую ревизию всего в сумме около 13,5 млрд. По факту аварии было возбуждено несколько уголовных дел.

На фото: устранение экологической катастрофы в Норильске.

Фото РИА "Новости".