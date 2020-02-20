На Дальнем Востоке частный самолет совершил жесткую посадку

Ан-2 после взлета ударился хвостом о землю

Частный самолет Ан-2 после вылета с аэродрома Магадан-13 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы, экипажу удалось посадить его на брюхо.

Самолет после взлета не смог набрать высоту для продолжения полета. Значительных повреждений у него нет.

По предварительной информации, самолет ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 метров. Всего на борту было 14 человек, в том числе 11 пассажиров. Все они доставлены в больницу для осмотра. По данным МЧС, пострадали семь человек. Один пострадавший при падении самолета помещен в противошоковую палату, находится в тяжелом состоянии.

На борту самолета были вахтовики, летевшие в поселок в Среднеканском районе.