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На Дальнем Востоке частный самолет совершил жесткую посадку
Ан-2 после взлета ударился хвостом о землю
Частный самолет Ан-2 после вылета с аэродрома Магадан-13 совершил жесткую посадку вне пределов взлетно-посадочной полосы, экипажу удалось посадить его на брюхо.
Самолет после взлета не смог набрать высоту для продолжения полета. Значительных повреждений у него нет.
По предварительной информации, самолет ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 метров. Всего на борту было 14 человек, в том числе 11 пассажиров. Все они доставлены в больницу для осмотра. По данным МЧС, пострадали семь человек. Один пострадавший при падении самолета помещен в противошоковую палату, находится в тяжелом состоянии.
На борту самолета были вахтовики, летевшие в поселок в Среднеканском районе.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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