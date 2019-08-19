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Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла
В представлении обвинение даже неправильно названы города, где расположены предприятия холдинга
Экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ в очередном посте в социальных сетях сообщил, что на прошлой неделе получил апелляционное представление Генпрокуратуры на решение Верховного суда, отказывающее передавать в Тверской суд рассмотрение иска к холдингу «Востокцемент» на 3,2 миллиарда рублей. Он отметил, что из этого документа узнал много нового о себе, своих сотрудниках, предприятиях и даже географии Дальнего Востока.
«Во вторник, 13.08.2019, получил апелляционное представление Генеральной прокуратуры на решение Верховного суда об отказе в передаче на рассмотрение в Тверской суд г. Москвы иска Генеральной прокуратуры на 3, 2 млрд рублей.
То есть, если бы у меня не было адвокатов, то я не знал бы, что был суд и какое решение на нём было принято.
Прочитав это представление, я с удивлением обнаружил много нового о себе, своих сотрудниках, своих предприятиях и географии Приморского края и Еврейской автономной области.
Так, например, исходя из этого представления, оказывается, что:
- с 2004 по - 2007 год я был не сенатором, а депутатом Законодательного собрания;
- находясь в СИЗО, я переписываюсь с сотрудниками администрации Приморского края;
- обращаюсь из СИЗО к чиновникам федерального и регионального уровня;
- публично выражаю всем признательность за оказанную моему бизнесу помощь;
Теплоозёрский цементный завод находится не в Теплоозёрске, а в г. Облучье, и на нём работают более 5000 сотрудников (на самом деле около 900 человек) и, что примечательно, на этом заводе работают все родственники судей Облученского района.
В общем, крайне интересный документ, он есть на моём сайте… Рекомендую к прочтению», - резюмировал Игорь Пушкарёв.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теплоозёрский цементный завод как раз и находится в пгт Теплоозёрск ЕАО, а не в Облучье. Это указано даже на сайте Востокцемента: https://vostokcement. ru/manufacture/?ELEMENT_ID=154