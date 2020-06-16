Генпрокуратура продолжает преследовать экс-мэра Владивостока

Московские прокуроры отправили экс-мэра Владивостока отбывать наказание за пределы Приморья

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам лишения свободы за коррупцию, отправлен отбывать наказание из исправительной колонии (ИК) в Приморье в другой регион. Перевода экс-чиновника добилась Генпрокуратура, которая сочла недопустимым его пребывание ИК-33 в Спасске-Дальнем, поскольку градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент» подконтрольно семье Пушкаревых.

Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на «Спасскцементе» и фактически находятся в зависимом от осужденного положении, объяснили в надзорном ведомстве. Защита Игоря Пушкарева ситуацию не комментирует.

Генпрокуратурой РФ выявлены нарушения при проверке исполнения наказания бывшим мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и его братом Андреем Пушкаревым, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент». http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1862860/ Как говорится в сообщении надзорного ведомства, при направлении экс-мэра в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний «ФСИН России не учтено, что там же находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие – АО «Спасскцемент». Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении, обращают внимание прокуроры. Кроме того, Игорь Пушкарев, «располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе», был способен их использовать в свою пользу, «чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования».

В связи с выявленными нарушениями заместителем Генпрокурора внесено представление в ФСИН России. В результате Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект страны. За допущенные нарушения в работе пять работников ГУФСИН по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности.

Генпрокуратура также установила, что вопреки судебному запрету Андрею Пушкареву в течение 3 лет осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях, тот «после вынесения приговора трудоустроился в ООО «Востокцемент», то есть именно в ту организацию, которая им использовалась для преступного обогащения». «В данном обществе Андрей Пушкарев формально занимал должность консультанта. Однако по-прежнему продолжал разрешать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление», - заявили в надзорном ведомстве.

Директору ООО «Востокцемент» было внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. В результате Андрей Пушкарев был уволен с занимаемой должности 29 мая. Также ему незачтено отбытое с октября 2019 по март 2020 года наказание в виде запрета на управление коммерческими организациями.

Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий на звонки не ответил.

В пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю отказались комментировать сообщение Генпрокуратуры. «Читайте их заявление», - сказал сотрудник пресс-службы ведомства. Он также не стал говорить в какой регион переведен Игорь Пушкарев. «Согласно уголовно-исполнительному законодательству и закону о персональных данных информацию о перемещениях осужденных мы не предоставляем», - отрезал представитель ГУФСИН.

В ООО «Востокцемент» также воздержались от комментариев.

6 марта текущего года судья Советского райсуда Владивостока Ольга Олесик в полном объеме удовлетворила иск Генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», экс-главе МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, а также АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» (входят в группу компаний «Востокцемент») на сумму 1,452 млрд руб. «Судом признано, что названная сумма нажита ответчиками в результате систематического совершения Пушкаревым как главой города коррупционных актов и активного участия в этих правонарушениях юридических лиц», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

9 апреля прошлого года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями) Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова. Экс-мэр был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат, инвалид,— к 8 годам условно, а Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф по 500 млн руб. Кроме того, Игорю Пушкареву в течение десяти лет после отбытия наказания запрещено занимать руководящие госдолжности. К нему был удовлетворен гражданский иск, заявленный Генпрокуратурой, о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Суд признал, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Лушникова Игорь Пушкарев получил незаконное вознаграждение в 50 млн руб. Кроме того, «Востокцемент» оплачивал охрану главы города и различные работы, проведенные в его домах в Приморье и в Московской области, потратив на это более 25 млн руб.

Победу в тендерах мэр обеспечил МУП «Дороги Владивостока», заключив с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.

Экс-мэр настаивает на своей невиновности. «Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города»,— написал на своей странице в соцсети после оглашения приговора экс-глава Владивостока. Он утверждает, что от взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока» «Востокцемент» получил не прибыль, а «убыток в размере более 700 млн руб.».

В марте этого года Игорь Пушкарев был направлен в ИК-33 в Спасске-Дальнем.

Фото РИА "Новости".