В Хабаровске задержаны два депутата Законодательной Думы

У шести членов ЛДПР здесь прошли обыски после задержания Фургала

После задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала обыски прошли у шестерых членов регионального отделения ЛДПР, сообщил первый вице-спикер краевой думы и глава фракции ЛДПР Сергей Зюбр. Два депутата Законодательной Думы задержаны, сообщает «Коммерсант».

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата.—“Ъ”) находятся в ИВС (изоляторе временно содержания.--“Ъ”), и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски»,— сказал господин Зюбр журналистам.

Глава фракции ЛДПР не владеет информацией о том, были ли обыски связаны с процессами вокруг «Амурстали». Два задержанных депутата краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов ранее руководили заводом. Им еще не предъявили обвинения. По данным “Ъ”, обоих подозревают в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сегодня Центральный райсуд Хабаровска назначит им меру пресечения.

Господину Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств и покушений в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Басманный райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте господина Фургала сегодня, 10 июля. Губернатор не признал вину.

Фото "Коммерсант".