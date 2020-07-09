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Стало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Хабаровского края
Уже мало кто сомневается, что регион ждут новые выборы главы
Временно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края, вместо задержанного Сергея Фургала, будет зампред Юрий Золочевский.
Напомним, что сегодня, 9 июля, по подозрению в участие в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае задержан губернатор Сергей Фургал.
Отстранить избранного губернатора от должности может президент Путин. В этом случае, он назначит ВРИО. Если это произойдет, то новые выборы состоятся в Хабаровском крае в сентябре 2021 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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