Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За что арестовали губернатора Фургала: подробности
По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения
По подозрению в участие в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае задержан губернатор Сергей Фургал.
«С учётом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений», - говорится в официальном сообщении СК РФ.
Напомним, в конце прошлого года по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушение на убийство был арестован его друг и бизнес-партнер Николай Мистрюков, а также их общие компаньоны,- предприниматели Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. В середине ноября 2019 года они были задержаны в Хабаровске. Их самолетом этапировали в Москву, где они были арестованы и помещены в СИЗО по решению Басманного суда. Всем предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).
Уголовное дело включает три эпизода: убийства хабаровских предпринимателей Евгения Зори (в 2004 году) и Олега Булатова (в 2005 году), а также покушение на предпринимателя А. Смольского. Убитый в 2005 году Олег Булатов являлся бизнес-партнером «МИФовцев» по торговле вторчерметом. Все трое значились в учредителях ООО «ВЭС-Маркетинг». А с убитым Евгением Зорей Мистрюков и Фургал судились из-за производственных помещений.
Николая Мистрюкова и Сергея Фургала связывает очень многое. По сути, союз двух этих предпринимателей позволил им создать на Дальнем Востоке настоящую «империю вторчермета», включающую сеть ломозаготовительных предприятий, завод по переплавке металлолома и широкую сбытовую сеть. На заре своей предпринимательской деятельности они учредили компанию «МИФ-Хабаровск», название которой состоит из первых букв их фамилий.
Свою политическую карьеру Фургал и Мистрюков также строили на общих началах. Оба вступили в ЛДПР, оба сначала были (в разные созывы) депутатами Законодательной думы Хабаровского края. Затем Фургал выбрал для себя политику, а Мистрюков остался на бизнесе. До последнего времени это был успешный «дуумвират». Начав с нуля, они построили большой региональный бизнес, сумев приобрести даже крупнейший на востоке страны металлоплавильный завод «Амурсталь». На какое-то время пути их разошлись – Фургал оказался в губернаторском кресле, а Мистрюков – в СИЗО. Но сегодня дороженьки соединились снова – в камерах Лефортово.
«В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, сообщил официальный представитель СК России С. Петренко.
Олег КУЛЬГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- За что арестовали губернатора Фургала: подробности
- Против губернатора-дальневосточника возбудили уголовное дело
- Генпрокуратура продолжает преследовать экс-мэра Владивостока
- 25 лет со дня землетрясения в Нефтегорске
- На Дальнем Востоке частный самолет совершил жесткую посадку
- Минобороны РФ: Повышения радиации на Дальнем Востоке не зафиксировано
- На Дальнем Востоке столкнулись два пассажирских парома
- Генпрокуратура в деле против крупнейшего на Дальнем Востоке холдинга перепутала всё, что могла
- Телефонные террористы: "После поступления денег мы забудем о вас навсегда"
- Популярную на Дальнем Востоке торговую сеть неизвестные шантажируют "минированием"
Новости раздела
- Стало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Хабаровского края
- За что арестовали губернатора Фургала: подробности
- Против губернатора-дальневосточника возбудили уголовное дело
- На Дальнем Востоке произошла экологическая катастрофа, схожая с норильской
- Генпрокуратура продолжает преследовать экс-мэра Владивостока
- Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина начнется в июне
- 25 лет со дня землетрясения в Нефтегорске
- На АЗС Группы ННК пресекли хищение нефтепродуктов
- На Дальнем Востоке частный самолет совершил жесткую посадку
- Минобороны РФ: Повышения радиации на Дальнем Востоке не зафиксировано
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье нашли несколько десятков тонн золота
- В России хотят увеличить имущественный налоговый вычет на недвижимость
- Находка постепенно снимает ограничения
- Старшеклассники отныне будут учиться только по профилю
- WWF России выносит на обсуждение проект позиции природоохранных организаций по россыпной добыче золота
- Хабаровский край оказался в аутсайдерах голосования по поправкам в Конституцию РФ
- Еще одна авиакомпания будет летать из Владивостока в Сочи
- Борьба с COVID-19 продолжается
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Луис Кришок поздравил жителей Владивостока с 160-летием столицы Приморья