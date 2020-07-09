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Против губернатора-дальневосточника возбудили уголовное дело

09 Июля 2020, 09:14 | Дальний Восток

По предварительным данным статья будет очень "тяжелая"

Как сообщают федеральные информационные агентства со ссылкой на Следственный комитет в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, которые пока официально не подтверждены, речь может идти о статье УК, свзанной с организацией заказного убийства.

Напомним, что Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, стал губернатором Хабаровского края с 28 сентября 2018 года с разгромным для оппонентов успехом. Наблюдатели сразу предрекли непростую судьбу несистемному губернатору. Сергей Фургал также был депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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