Телефонные террористы: "После поступления денег мы забудем о вас навсегда"

Преступники, шантажирующие известную на Дальнем Востоке торговую сеть, увеличили сумму требований (фото)

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», за пару минувших месяцев произошло уже более двадцати случаев закрытия магазинов «Самбери» на Дальнем Востоке по причине угроз со стороны "телефонных террористов". Хотя преступников правильнее было бы назвать компьютерными террористами, так как они шантажируют сеть через электронную почту.

Так в субботу, 6 июля, примерно в 13.40, поступила информация о том, что магазин «Самбери» в ТЦ «Атриум», расположенный на улице Краснореченская, 92 в Хабаровске заминирован. Буквально через полчаса неустановленные личности сообщили о минировании Торгового центра «Простор», также находящийся в Хабаровске на улице Окружной. Еще одна угроза поступила торговый центр «Выбор» по улице Павла Морозова в Хабаровске. Угрозы террористических атак поступают с конца 2018 года, сообщили Газете «Золотой Рог» в пресс-службе сети гипермаркетов «Самбери».

Информация о минировании доставляется по разному: в формате писем на электронную почту, звонков на пульт правоохранительных органов с предупреждением о закладке бомбы по определенным адресам и так далее», - рассказали специалисты «Самбери». Одни угрозы носят экстремистский характер, мол, это месть за погибающих бойцов в Сирии. Другие - это чистой воды шантаж.

«Часто, о проведении террористической акции нас предупреждают за сутки, ставя условия по типу: «если не перечислите 1 млн рублей на такой-то счет, мы вам сорвем торговлю в выходные. Не хотите платить — будут вам проблемы». Требования террористов мы не исполняем, и результат всегда один — на следующий день торговый центр «минируется» с последующей его полной эвакуацией, - поясняют в прес-службе сети гипермаркетов.

Как рассказали представители «Самбери», только в прошлом месяце лжеминированы были 3 магазина во Владивостоке. Перед «закладкой взрывчатых веществ» 8 мая в ТРЦ «Седанка Сити» сотрудники «Самбери» получили анонимное письмо с требованием 300 тыс рублей. В этот же день, пришлось эвакуировать и ТРЦ «Черемушки» во Владивостоке. Причина та-же: поступил звонок с сообщением о минировании здания. А 24 мая от угроз террористов пострадал ТРЦ «Калина Молл». И преступная деятельность продолжается. За минувшую неделю, 7 магазинов «Самбери» пострадали от угроз террористов. В понедельник к этому списку добавилось еще четыре магазина.

«В будние дни «минирование» происходит прямо в час пик — в конце рабочего дня. В праздники — ближе к обеду, когда люди готовы совершать покупки. Неоднократные террористические акции - а по другому назвать это трудно - не только срывают торговлю и приносят огромные убытки компании, которые исчисляются десятками миллионов рублей, но и подрывают доверие арендодателей и покупателей к торговым сетям. Ведь от эвакуации торгового центра страдают продавцы и простые люди, пришедшие за покупкой. Приходится останавливать производство, эвакуировать сырье и технику из помещения», - рассказали в пресс-службе сети гипермаркетов «Самбери», добавив, что прошло уже более 8 месяцев с момента подачи необходимых заявлений в правоохранительные органы, (есть входящие номера документов), однако, информации о том, что меры какие-то были предприняты, до сих пор нет.





А в понедельник администрация сети получило очередное предупреждение по электронной почте. Телефонные террористы сообщили, что из-за несговорчивости «Самбери» они увеличили сумму требований до 1,5 млн рублей. «После поступления денег мы забудем о вас навсегда», - написали они в заключении. Администрация торговой сети на поводу у подонков идти не собирается, однако очень надеется, что правоохранительные органы ускорят поиск преступников.