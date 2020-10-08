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Докеры остались без работы: большегруз с углем перевернулся во Владивостоке

08 Октября 2020, 22:35 | Дальний Восток

Тонны угля вывалились на трассе, парализовав движение авто

На объездной трассе Седанка-Патрокл перевернулся большегруз который перевозил насыпной груз, очень похожий на каменный уголь. Фура, зарегистрированная в Ярославской области, перевернулась на очередном крутом повороте и рассыпала все содержимое кузова. Об этом сообщает «Золотой Рог».

И без того сложную дорожную ситуацию, которая не первый день складывается во Владивостоке из-за ремонта Некрасовского путепровода, сегодня, 8 октября, усугубил перевернутый большегруз. Именно он парализовал движение в обоих направлениях на объездной трассе Седанка-Патрокл. Движение встало «колом».
 
Водители, которые оказались заложниками дорожной ситуации рассказали, что около места ДТП сильно пахнет соляркой, из кузова рассыпались «какие-то камни».
«На объездной только что какое-то месиво случилось. Фура стоит развёрнутая. Всё. Встали колом. Дорога в районе аварии мокрая», - пишут в социальных сетях автомобилисты.
 
Примечательно, что некоторые граждане отмечают: в кузове прицепа из Ярославской области перевозили ни что иное как каменный уголь. А на дорогу высыпалось не менее 10 тонн. Однако возникает вопрос, как это стало возможным, если мэр города ранее заявлял о том, что нужно прекратить перевозку сыпучих грузов по городу. Реализовывать такой запрет уже начал мэр города Находки Тимур Магинский, а вот глава города Владивостока пока занят делами поважнее.
 
Напомним, что Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочего визита в Находкинский городской округ поручил главе муниципалитета при содействии местного управления ГИБДД пресечь случаи выезда на улицы города большегрузов с углем.

Как подчеркнул глава региона, сообщения о перевозке угля большегрузным транспортом в ночное время поступают регулярно. Данная мера, по мнению Губернатора, оправдана в случае, когда речь идет о жизнеобеспечении города – доставке топлива до котельных. Однако выезд большегрузов стивидоров на улицы недопустим.

Уже завтра «Золотой Рог» выяснит по какой причине ВМТП и Рыбный порт занимаются перевозкой угля машинами по Столице Дальнего Востока. Но, что странно, до сегодняшнего дня никто и не подозревал, что по городу катаются автомобили, заполненные тоннами каменного угля.
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Теги: большегруз  владивосток  уголь 



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