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Докеры остались без работы: большегруз с углем перевернулся во Владивостоке
Тонны угля вывалились на трассе, парализовав движение авто
На объездной трассе Седанка-Патрокл перевернулся большегруз который перевозил насыпной груз, очень похожий на каменный уголь. Фура, зарегистрированная в Ярославской области, перевернулась на очередном крутом повороте и рассыпала все содержимое кузова. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Как подчеркнул глава региона, сообщения о перевозке угля большегрузным транспортом в ночное время поступают регулярно. Данная мера, по мнению Губернатора, оправдана в случае, когда речь идет о жизнеобеспечении города – доставке топлива до котельных. Однако выезд большегрузов стивидоров на улицы недопустим.
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