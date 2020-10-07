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Страсти по докерам и ВМТП: президент FESCO хочет натравить правоохранительные органы на сотрудников порта
Докеры лишь хотят узнать правду за что уволили их генерального директора
Коллектив Владивостокского морского порта пожелал узнать о истинных причинах увольнения генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Чтобы добиться правды, сотрудники с помощью Первичной профсоюзной организации Российского профсоюза докеров ПАО «ВМТП» обратилась с официальным письмом к членам наблюдательного совета, а также к президенту транспортной группы FESCO Коростелеву Аркадию и председателю совета директоров Маммедзаде Лейле. Однако Коростелев отказал в требовании, посчитав, что требования докеров превышают интересы трудового коллектива.
Страсти накаляются с каждым днем все больше и больше. И вместо ответа на письмо от профсоюза докеров «ВМТП» Аркадий Коростелев написал кляузу прокурору Приморья с тем, что требования работников порта выходят за рамки дозволенного. Вероятно, он считает, что более 2,5 тысяч сотрудников предприятия, которое составляет порядка 71 процента всей ТГ FESCO не имеет право знать, что творится сейчас в ВМТП: почему уволили генерального директора и из-за чего ухудшается финансовое положение компании.
Более того, Коростелев, видимо целенаправленно идя на конфликт, предложил прокуратуре организовать проверку исполняющего обязанности председателя профсоюза докеров Е.В. Хорошун на предмет наличия состава уголовного преступления.
«Изложенные в письме требования выходят за пределы интересов трудового коллектива ВМТП», - так сформулировал свое обращение Аркадий Коростелев в прокуратуру.
Помимо письма к членам наблюдательного совета, а также к президенту транспортной группы FESCO Коростелеву Аркадию и председателю совета директоров Маммедзаде Лейле, докеры составили обращение и к главе Приморья Олегу Кожемяко, и.о Приморского транспортного прокурора и начальнику УФСБ Приморья и губернатору края. Они написали большое письмо, в котором просят поспособствовать возвращению на должность генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова, который буквально с колен, в свое время поднял порт.
Тем временем юристы из юридической службы ПАО «ВМТП» пообещали защитить каждого сотрудника компании, у которого возникнут проблемы с законом и с топ-менеджерами FESCO, во время митингов в защиту Заирбека Юсупова. И вполне вероятно, что совсем скоро обещание придется сдержать, так как в линейное управление МВД на транспорте по Приморью уже поступило заявление о нападении на Коростелева и нового генерального директора ВМТП Романа Кухарука.
Напомним, вчера 5 октября, во внутреннем дворе административного корпуса ВМТП продолжался митинг сотрудников, которые против снятия с должности Заирбека Юсупова. К ним на встречу прилетел президент FESCO Аркадий Коростелев и новый руководитель порта, которого отказываются признавать докеры, Роман Кухарук. Однако встреча была не совсем теплой: москвичей закидали касками, а после начали пинать и хватать за одежду. Почти сразу же после прибытия, гости поспешили удалиться. А Коростелев зло отметил, что это все – «гнусная акция», в которой будут разбираться компетентные органы.
Между тем, увольнение с поста генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова связывают с произошедшем конфликте интересов: не так давно Юсупов выдвинул требование вернуть ПАО «ВМТП» 19 миллиардов рублей, взятых взаймы в интересах всей транспортной группы в 2017 году.
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