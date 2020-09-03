Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития

Пресс-служба полпредства: «Мы об этом знаем, но комментировать действия силовых структур не будем»

Информация об обысках в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (Минвостокразвития) является достоверной, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера РФ — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Как объяснили агентству его представители, вице-премьер уже проинформирован о ситуации.

«Мы об этом знаем, но комментировать действия силовых структур не будем», — заявили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. Получить комментарий представителей Минвостокразвития к моменту публикации не удалось.

Информация о визите силовиков в дальневосточную структуру появилась днем, 2 августа. В ГУ МВД по Москве URA.RU заявили, что не обладают информацией о проведении обысков.

Фото РИА "Навости".