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Полпреда Трутнева известили об обысках в Минвостокразвития
Пресс-служба полпредства: «Мы об этом знаем, но комментировать действия силовых структур не будем»
Информация об обысках в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (Минвостокразвития) является достоверной, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера РФ — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Как объяснили агентству его представители, вице-премьер уже проинформирован о ситуации.
«Мы об этом знаем, но комментировать действия силовых структур не будем», — заявили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. Получить комментарий представителей Минвостокразвития к моменту публикации не удалось.
Информация о визите силовиков в дальневосточную структуру появилась днем, 2 августа. В ГУ МВД по Москве URA.RU заявили, что не обладают информацией о проведении обысков.
Фото РИА "Навости".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Конечно что комментировать. Уже все давно всем было известно. Так для галочки надо провести. И пальчиком перед Юрием Петровичем поводить хотя и это вряд ли.