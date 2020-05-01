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На АЗС Группы ННК пресекли хищение нефтепродуктов

01 Мая 2020, 22:34 | Дальний Восток

Сотрудники службы безопасности Группы ННК при взаимодействии с полицией вскрыли факты хищения бензина

1 мая 2020 года в 3 часа утра отделом экономической безопасности Группы ННК при взаимодействии с УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю на АЗС ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», расположенной в г. Комсомольск-на-Амуре, задержаны лица, осуществлявшие хищение нефтепродуктов из резервуарного парка.

В момент задержания подозреваемыми от бензовоза был проложен шланг в резервуар с бензином АИ-95, находящийся на территории АЗС. Однако благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности Группы ННК и полиции исполнить задуманное злоумышленники не успели.

По предварительным данным, в результате преступных действий группа лиц совершила хищение нефтепродуктов в общем количестве не менее 1900 литров.

После задержания сотрудниками полиции были проведены все необходимые следственные мероприятия, после которых злоумышленники были доставлены в ОВД МВД РФ.

По данному факту СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч.2 ст.158 УК РФ.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также другие лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бензин  дизель  нефть  МВД  топливо  АЗС  полиция 



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