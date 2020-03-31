Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке предприимчивые дети продают маски собственного изготовления
«Многоразовые маски» ручной работы предлагаются на улицах города
Сегодня во Владивостоке в районе ул. Русской на стихийном рынке корреспондентом газеты "Золотой Рог" были замечены предприимчивые девочки 13-15 лет, которые предлагали прохожим, покупателям этого рынка приобрести у них «многоразовые защитные маски».
Как выяснилось после разговора с ними, разноцветные маски они шьют сами, возможно, им помогают старшие родственники. «Маски очень хорошие. Всего по 150 рублей за штуку. Зато многоразовые. Хэнд мейд», - рекламировали девочки свой товар. Маски и правда упакованы в индивидуальный полиэтиленовый пакет с вложенной в него инструкцией по применению изделия. Надо отметить, на рукодельницах были надетые результаты их работы.
Как видим, угроза коронавирусной инфекции во Владивостоке не только повергает людей в панику и уныние, но и заставляет молодое поколение мыслить креативно и быть изобретательными.
Понятное дело, что вся эта деятельность явно противоречит законодательству России. Вопросы возникают и к материалу, из которого сделаны маски.
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке предприимчивые дети продают маски собственного изготовления
- Генконсул Южной Кореи во Владивостоке призвал учиться борьбе с коронавирусом у его страны
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- Стало известно, где будут лечить больных коронавирусом во Владивостоке
- Росздравнадзор выслушает жалобы всех желающих
- Раздавленные весной: как офисному планктону спастись от авитаминоза
- В ТГМУ - за новыми знаниями
Новости раздела
- Во Владивостоке предприимчивые дети продают маски собственного изготовления
- Генконсул Южной Кореи во Владивостоке призвал учиться борьбе с коронавирусом у его страны
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- "Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса
- "В здании аэровокзала сильно пахло спиртом…" - туристы
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- Во Владивостоке родился мальчик-богатырь
- Стало известно, где будут лечить больных коронавирусом во Владивостоке
- Единую "горячую линию" по вопросам здоровья женщин организуют во Владивостоке
- Во Владивостоке сегодня проходит день открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- Цены уходят в космос
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Александр Андрюхин, глава городского округа Большой Камень: Профсоюзы – это сила, которая помогает выявить истину
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ