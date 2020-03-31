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Во Владивостоке предприимчивые дети продают маски собственного изготовления

31 Марта 2020, 17:54 | Владивосток

«Многоразовые маски» ручной работы предлагаются на улицах города

Сегодня во Владивостоке в районе ул. Русской на стихийном рынке корреспондентом газеты "Золотой Рог" были замечены предприимчивые девочки 13-15 лет, которые предлагали прохожим, покупателям этого рынка приобрести у них «многоразовые защитные маски».

Как выяснилось после разговора с ними, разноцветные маски они шьют сами, возможно, им помогают старшие родственники. «Маски очень хорошие. Всего по 150 рублей за штуку. Зато многоразовые. Хэнд мейд», - рекламировали девочки свой товар. Маски и правда упакованы в индивидуальный полиэтиленовый пакет с вложенной в него инструкцией по применению изделия. Надо отметить, на рукодельницах были надетые результаты их работы.

Как видим, угроза коронавирусной инфекции во Владивостоке не только повергает людей в панику и уныние, но и заставляет молодое поколение мыслить креативно и быть изобретательными.

Понятное дело, что вся эта деятельность явно противоречит законодательству России. Вопросы возникают и к материалу, из которого сделаны маски.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: лечение  профилактика  медицина  коронавирус  рынок  карантин  приморье  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  самоизоляция  торговля  владивосток  лекарства  заболевание 



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