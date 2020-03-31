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Генконсул Южной Кореи во Владивостоке призвал учиться борьбе с коронавирусом у его страны
Дипломат надеется, что корейские туристы вновь скоро появятся во Владивостоке
Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке г-н О Сунг Хван передал редакции газеты "Золотой Рог" материалы о «Стратегии Республики Корея по борьбе с коронавирусом (COVID-19), которой завидует весь мир»
На прошлой неделе 26-27 марта Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке г-н О Сунг Хван передал представителям СМИ, региональным правительствам Приморского, Хабаровского, Камчатского края и Сахалинской области, Администрации города Владивостока, специалистам Дальневосточного федерального университета и другим органам материалы о «Стратегии Республики Корея по борьбе с коронавирусом (COVID-19)».
Генеральный консул высоко оценил то, что с момента установления дипломатических связей между Российской Федерацией и Республикой Корея 30 лет назад отношения между нашими странами с течением времени только углубились. А также отметил, что увеличивается гуманитарный обмен между гражданами двух стран, а количество южнокорейских туристов, посетивших Россию, стремительно выросло с 30 тысяч 4 года назад до 300 тысяч в прошлом году.
Однако Генеральный консул выразил обеспокоенность, что в связи с распространением коронавирусной инфекции темпы роста гуманитарного обмена между гражданами наших стран снизятся. «Месяц назад в Республике Корея наблюдалась вспышка заболеваемости, но были разработаны инновационные меры. ВОЗ рекомендует другим странам применить опыт Республики Корея», - высказался Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Также способы противодействия коронавирусу Республики Корея получили высокую оценку международными органами и разными странами.
Можно привести такой пример инновационных решений, как станции тестирования для водителей за рулем, отслеживание динамики передвижения заболевшего по GPS, применение электронного приложения для самодиагностики и другие.
Станции тестирования для водителей за рулем позволяют в течение 10 минут подтвердить или опровергнуть наличие заболевания у водителя, которому даже не придется выходить из машины. Это позволяет сократить время обследования на коронавирус, а также ограничит воздействие посетителей на медицинский персонал.
Путем отслеживания динамики передвижения заболевшего по GPS мобильного телефона можно в кратчайшие сроки передать достоверную информацию гражданам.
Также разработано приложение по самодиагностике для всех лиц, которые находятся на 14-дневной самоизоляции. С помощью этого приложения можно предоставлять отчет в надзорные органы.
И в заключение Генеральный консул отметил, что отличительной особенностью Республики Корея от других стран является тот факт, что Корея не стала закрывать государственные границы или ограничивать передвижения людей или товаров, что поспособствует скорейшему восстановлению экономики страны без значительных потерь после прекращения эпидемии коронавируса COVID-19.
Также Генеральный консул выразил надежду, что в скором времени снова сможет увидеть Владивосток вновь наполненным туристами из Республики Корея. В этом году Россия и Корея отмечают 30-летие дипломатических отношений, поэтому сразу после прекращения эпидемии коронавируса будут успешно проведены все запланированные торжественные мероприятия. Генеральный консул обратился с просьбой проявить интерес и оказать поддержку для успешного проведения торжественных мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений, которые помогут укрепить дружбу между нашими народами.
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