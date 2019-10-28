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Во Владивостоке наградили врача

28 Октября 2019, 18:00 | Владивосток
На прошлой неделе главный врач родильного дома №3 Сагайдачная Светлана Викторовна вручила нагрудный знак «Отличник здравоохранения». 
 
Статусную награду получила  Нина Андреевна Денисова, врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским отделением патологии беременности.
 
На протяжении многих лет Нина Андреевна демонстрируют высокий уровень компетенций, профессионализма и опыта, который так востребован в работе. На счету Нины Андреевны сотни сохранённых жизней и репродуктивных функций женщины. У врача также потрясающий талант наставничества, она воспитала много грамотных специалистов, которые трудятся под её чутким руководством. В отделении патологии беременности, которое возглавляет Нина Андреевна оказывают помощь женщинам со всеми видами патологии, связанных с беременностью, экстрагенитальными заболеваниями. Сотрудники отделения трудятся каждый день, обеспечивая полный контроль над состоянием будущих мам. 
 
Также на встрече были и другие медицинские специалисты, которые присоединились к поздравлениям. Прозвучали слова благодарности за ежедневный труд и вклад в развитие родильного дома №3.
 
«У нашего родильного дома есть все возможности для развития, а главное – огромный капитал высококвалифицированных специалистов. Сегодня в нашем учреждении работает более 300 сотрудников. Вместе мы делаем самое важное в жизни дело, помогаем появиться на свет нашим малышам и сохранить качество жизни рожениц. В нашей профессии нет случайных людей, потому что в нее приходят, в основном, по призванию и я очень горжусь тем, что именно в нашем роддоме трудятся такие специалисты во благо женщин и детей!»,- отметила руководитель родильного дома №3, Светлана Сагайдачная. 
 
Досье газеты "Золотой Рог":
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» является ведомственной наградой, которой награждаются работники организаций здравоохранения за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения, науки и подготовки медицинских кадров, имеющие стабильные показатели в работе, эффективно внедряющие современные медицинские технологии для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению.
 
 
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