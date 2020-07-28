Перенесшим коронавирус помогут поправить здоровье

Отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, открыто в поликлинике №1 Владивостока. Центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2 по адресу ул. Пушкинская, 55, сообщили в краевом минздраве.

Как пояснила главный врач поликлиники Ольга ПЕРОВА, здесь разработана специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится массаж грудной клетки, физиотерапия. Вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких, которые чаще всего страдают от инфекции.

В день специалисты принимают 15 человек – это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые эпидемиологические меры. Попасть на лечение можно по направлению терапевта, к которому пациент должен прийти на прием после выписки из больницы. Курс реабилитации длится 10 дней.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Приморье остается непростой. Граждан просят соблюдать меры безопасности, носить маски, не собираться большими группами, находиться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток