Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess

Семь россиян с лайнера, напомним, поместили на карантин во Владивостоке

У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением»,— сказала госпожа Попова (цитата по «Интерфаксу»). Все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.

Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них — один ребенок. Еще семь россиян со злополучного лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Их поместили в инфекционную больницу на Второй Речке. Данных о носительстве или заболевших COVID19 пока нет.

Diamond Princess поместили на карантин 25 января в Японии. На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Среди них - больше 20 россиян. Эвакуация россиян прошла 23 февраля. Действия японской стороны просто поразили и ужаснули мир своей абсолютной бездарностью и непрофессионализмом. Именно из-за таких действий на борту злосчастного лайнера заразились сотни человек, а несколько человек умерло.