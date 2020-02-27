www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.52 р. 100 JPY: 59.35 р.
EUR: 71.24 р. 10 CNY: 93.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Будьте здоровы
Распечатать

Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess

27 Февраля 2020, 11:39 | Владивосток

Семь россиян с лайнера, напомним, поместили на карантин во Владивостоке

У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением»,— сказала госпожа Попова (цитата по «Интерфаксу»). Все эвакуированные чувствуют себя хорошо, ни у кого нет высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ.

Всего в Татарстан доставили восемь пассажиров. Среди них — один ребенок. Еще семь россиян со злополучного лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Их поместили в инфекционную больницу на Второй Речке. Данных о носительстве или заболевших COVID19 пока нет.

Diamond Princess поместили на карантин 25 января в Японии. На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Среди них - больше 20 россиян. Эвакуация россиян прошла 23 февраля. Действия японской стороны просто поразили и ужаснули мир своей абсолютной бездарностью и непрофессионализмом. Именно из-за таких действий на борту злосчастного лайнера заразились сотни человек, а несколько человек умерло.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: коронавирус  лайнер  казань  диагноз  diamond princess  владивосток 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]