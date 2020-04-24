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COVID-19: Вирус не утопишь в алкоголе
Профессиональный нарколог поделился с приморцами секретами выживания на самоизоляции без употребления алкоголя
Сейчас все чаще можно услышать: вирусов неизмеримо больше, чем людей, поэтому неизвестно, для кого вообще создан мир. Действительно: COVID-19 без объявления войны напал на человечество. Поступают сводки «с фронтов». Есть убитые и раненые. Китай выиграл свою битву, Италия пока нет. Массовый медицинский героизм на «фронте» и самоотверженная самоизоляция в тылу требуют напряжения всех сил для победы над «шариком с присосками». И людям как существам разумным нужно отдавать себе отчет: в этой войне алкоголь и табак союзники врага.
Алкоголь – помощник вируса!
Напряжение требует расслабления. В чрезвычайных обстоятельствах возрастает употребление психоактивных веществ. На сцене появляются «фронтовые» сто (или более) граммов. Население запасается алкоголем для приема внутрь. В головах звучит старый миф: «водка – лучшее лекарство». Увы, бытовая мудрость не всегда является мудростью.
Да, оказавшись в сложной, тем более угрожающей жизни ситуации, большинство людей испытывает чувство тревоги. Выполнение привычных обязанностей на работе или дома в период самоизоляции не отвлекает от неприятных мыслей о возможном заражении COVID-19 если не себя, то членов семьи. Эти тревожные мысли сами по себе снижают качество жизни. Приняв дозу алкоголя, человек испытывает временное облегчение: тревога ушла, настроение улучшилось. Но наряду с этим появилась беспечность, исчезла объективная оценка реальности. Главенствует навязанное алкоголем ощущение, что все хорошо, а поэтому, выйдя из дома в магазин за продуктами, можно перчатки не надевать, а придя домой, не мыть руки. Бдительность притупляется, а опасность заражения известным вирусом возрастает в разы.
Кроме того, приема алкоголя внутрь для борьбы с вирусом тоже таит в себе опасность. Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава, авторитетно и категорически заявил: алкоголь при коронавирусе и ОРВИ не облегчает, а ухудшает состояние человека. Китайский профессор Ли Чжун поясняет: вирус проникает в нижнюю часть легких, где и начинается пневмония, дезинфицировать от него горло спиртным бессмысленно. Напротив, алкоголь утяжеляет состояние, потому что, попав внутрь организма, распадается на составляющие. Один из составляющих – ацетальдегид – является сильным ядом, разрушающим головной мозг, что резко нарушает качество мышления. Печень, включающаяся в переработку ацетальдегида, перестает полноценно обслуживать процессы кроветворения и пищеварения, почки, сердечно-сосудистая система дают сбои, отчего страдает иммунитет. А если учесть, что продукты распада алкоголя удерживаются в организме до тридцати суток, становится понятным, что вероятность заразиться коронавирусом возрастает в разы. Стоит ли при таком раскладе принимать «сто грамм» для храбрости? И нельзя забывать об основной вредности спиртного – формировании алкоголизма. Люди гораздо быстрее спиваются в тревожно-депрессивных ситуациях, нежели от радостных событий в их жизни.
Хватит «кормить» табачных королей
Аналогичная ситуация и с курением. Что табак вредит здоровью, должно восприниматься однозначно и без сомнений. Сомневаетесь? Посетите отделение больницы, где лечат пациентов с нарушением мозгового кровообращения, инсультных больных. Курение в таких отделениях запрещено, но всегда находятся пациенты, перенесшие инсульт в легкой форме, которые ищут момент и укромное место для перекура. От сигаретной затяжки густеет кровь. После сигареты резко обостряется симптоматика: больной становится неспособным дойти до своей палаты без посторонней помощи, не может внятно произнести свое имя. Перекур может оказаться последним в жизни: повторный инсульт отправляет пациента в реанимацию. Поэтому курение в таких отделениях строжайше запрещено.
Табачные корпорации продолжают извлекать прибыль от продаж сигарет и в период коронавирусной пандемии: интернет наводнили видеоролики со скрытой рекламой табака, рассказывающие о «пользе табакокурения», дескать, вирус погибает в легких курильщика, не выдерживая присутствия в них табачного дыма. Это не так: легкие курящего гораздо слабее легких некурящего человека, поэтому уязвимость любителей табака в периоды эпидемии гриппа и ОРВИ всегда остается выше, чем у некурящих. Как, впрочем, и смертность от пневмонии. Курение – всего лишь дополнительный фактор риска. «Научные исследования, что табак и алкоголь профилактируют заражение вирусной инфекцией весьма сомнительны. А лечение любого заболевания – соматического, вирусного – предполагает соблюдения режима и диеты. То есть исключение вредных факторов, таких как алкоголь, табак, психотропные средства, является обязательным, потому что они ослабляют иммунитет, отрицательно влияя на течение болезни», - утверждает врач-инфекционист высшей категории поликлиники КГБУЗ№1 г. Владивостока Валентина СМАГИНА.
В борьбе со стрессом включаем разум и тело
Как снимать нервное напряжение в сложившейся ситуации? Стараться объективно анализировать информацию о заболевании, не «жевать мысленную жвачку». Отгоняйте неприятные мысли. Ни в коем случае не надо думать, что обязательно заболеете, «не учите судьбу». Отвлекитесь, послушайте любимую музыку. Хорошее средство для снятия напряжения – контрастный душ. Поговорите по телефону с приятным вам собеседником, поделитесь с ним своими переживаниями. Запишитесь на прием к психиатру или прихотерапевту, наконец.
И пока ожидаете дня приема, освойте простые техники релаксации, доступные дыхательные упражнения: мозг, обогащенный кислородом, сам настроится на позитивный лад. Можно использовать следующие простые дыхательные упражнения:
Удобно сядьте в кресло, будто вам хочется отдохнуть после прогулки. Закройте глаза.
1. Дышите неглубоко в удобном ритме. Выполняя это дыхательное упражнение для успокоения, вы сразу почувствуете состояние приятной истомы, когда не хочется ни о чем думать.
Оставайтесь в этой позе 5-10 с.
2. Затем сделайте глубокий вдох с закрытым ртом, как бы зевая, одновременно образно представляйте, что струя воздуха идет от макушки по позвоночнику до копчика. Задержите дыхание на 1-2 с.
3. Выдохните узкой струей через рот, опять представляйте, что выдох идет снизу вверх и этой струей воздуха вы обволакиваете позвоночник (или направляете струю впереди себя) как бы спиралью.
Во время такого выдоха вы будете ощущать, что все тело наполняется приятной теплотой, начиная с таза, по ногам и вверх по туловищу и рукам. Это значит, что нервная система отдыхает, набирается сил.
Александр КУБИКОВ, медицинский психолог, заведующий Кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ КНД.
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