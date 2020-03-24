Туристы завезли заразу и в Приморье

В Приморье официально подтверждены два случае заболевания коронавирусом

В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

«Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме», – отметили в ведомстве.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением.

В соседнем с Приморьем Хабаровском крае также выявлены зараженные. Минздрав региона официально подтвердили информацию о заражении четырех жителей Хабаровского края коронавирусом.

Все зараженные коронавирусом госпитализированы КГБУЗ "Городская клиническая больница №10". Они вернулись из заграничных поездок, трое, в частности, отдыхали в Италии. По информации регионального Минздрава, заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме.

В Хабаровском крае с пятницы введен новый уровень безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. На заседании оперативного правительственного штаба губернатор Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, который в режиме онлайн будет следить заобстановкой и принимать оперативные решения.

20 марта в крае введен запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий с ограничением по численности свыше 50 человек. Власти края настоятельно рекомендуем жителям отложить не только все зарубежные поездки, но и поездки за пределы региона и просят сообщать о всех случаях возвращения из-за границы.

Вузы Приморского и Хабаровского краев перешли на дистанционное обучение, школьники отправились на каникулы до 1 апреля, до 12 апреля обучение предполагается дистанционно.