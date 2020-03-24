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Туристы завезли заразу и в Приморье
В Приморье официально подтверждены два случае заболевания коронавирусом
В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморья, в настоящее время они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
«Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме», – отметили в ведомстве.
Все, кто находился в контакте с зараженными, также находятся под наблюдением.
В соседнем с Приморьем Хабаровском крае также выявлены зараженные. Минздрав региона официально подтвердили информацию о заражении четырех жителей Хабаровского края коронавирусом.
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этой заразы везде валом и в приморье тоже . . если бы путин закрыл страну в январе то мы бы не порпали а он все сделал для того чтоб зараза попала в страну. . его судить надо