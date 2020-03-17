"Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса

Просветительская акция "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, сообщается на сайте акции.

"Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине.

Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы).

Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации.

Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года", - сообщили организаторы.

Кроме того, в сообщении говорится, что это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России.

Добавляется, что освободившееся время до осени команда акции использует для создания новых онлайн-курсов, а также обсудит возможность продления курсов подготовки к "Тотальному диктанту" и приложит максимум усилий, чтобы "участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания".

«Тотальный диктант-2020», который должен был пройти в апреле, перенесли на осень из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Штаба просветительской акции.



По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.



«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6f37ec9a794760cb62480c

«Тотальный диктант-2020», который должен был пройти в апреле, перенесли на осень из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Штаба просветительской акции.



По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.



«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6f37ec9a794760cb62480c

Ранее сообщалось, что "Тотальный диктант–2020" во Владивостоке состоится 4 апреля в 15:00. Зарегистрироваться на площадки можно с 25 марта на городских страницах сайта totaldict.ru.

Фото totaldict.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.