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"Тотальный диктант" перенесли на осень из-за коронавируса
Просветительская акция "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, сообщается на сайте акции.
"Тотальный диктант состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. Огромные подготовительные усилия всех без исключения организаторов проекта по всему миру не давали даже зародиться мысли о переносе даты акции по какой-либо причине.
Но обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы).
Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации.
Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года", - сообщили организаторы.
Кроме того, в сообщении говорится, что это было самое сложное решение за всю историю проекта «Тотальный диктант», но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России.
По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.
«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6f37ec9a794760cb62480c
По словам организаторов, за последнюю неделю в связи с рекомендациями и запретами местных властей в штаб поступили сотни отказов от участия в акции от различных площадок.
«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6f37ec9a794760cb62480c
Ранее сообщалось, что "Тотальный диктант–2020" во Владивостоке состоится 4 апреля в 15:00. Зарегистрироваться на площадки можно с 25 марта на городских страницах сайта totaldict.ru.
Фото totaldict.ru.
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