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Во Владивостоке сегодня проходит день открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки
День открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки, пройдет на базе женской консультации Владивостокского клинического родильного дома №3. Бесплатный анализ+20% скидка на исследование методом жидкостной цитологии.
14 ноября 2019 г. На базе женской консультации Родильного дома №3 г. Владивосток пройдет День открытых дверей в рамках борьбы с раком шейки матки. Пациенткам расскажут о причинах возникновения онкологии, будут озвучены методы лечения заболевания, женщины смогут задать интересующих их вопросы специалистам, а также пройти исследования методом жидкостной цитологии на современном оборудовании со скидкой в 20%. Хотим отметить, что таких аппаратов на территории РФ всего 10 ед., один из них на Дальнем Востоке и находится он в родильном доме №3.
В рамках дня открытых дверей, женщины познакомятся со специалистами специализирующимися на данном направлении.
Также с 8:00-13:00 будет осуществляться бесплатная услуга по взятию мазка на цитологию из шейки матки. Процедуру могут пройти все желающие женщины, вне зависимости от привязки к ЖК. При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
Напоминаем, что ежегодное посещение врача акушера-гинеколога способствует своевременно выявить признаки различных заболеваний в том числе и злокачественных. Ранняя диагностика-залог успешного лечения. Необходимо помнить и заботиться о своём здоровье, и проходить ежегодное обследование оганизма. Здоровое будущее - уже сегодня!
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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