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Росздравнадзор выслушает жалобы всех желающих

14 Сентября 2019, 16:23 | Владивосток

Бесплатные консультации проведут в Приморье во Всемирный день безопасности пациентов

День открытых дверей, посвященный Всемирному дню безопасности пациентов, пройдет в Приморье во вторник, 17 сентября. Организатором просветительной акции в крае выступает территориальное управление Росздравнадзора при поддержке департамента здравоохранения Приморья.

Как сообщила руководитель теруправления Росздравнадзора Наталья Двуреченская, специалисты ведомства проведут открытые тематические консультации по лекарственной безопасности, безопасности использования медицинских изделий, а также безопасности осуществления медицинской деятельности.

День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора)

К участию в мероприятии приглашаются медицинские и фармацевтические работники, пациенты, их родственники, представители различных организаций, представляющих интересы пациентов.

Отметим, что Всемирный день безопасности пациентов утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения 25 мая 2019 года. В этом году ключевой лозунг – «Культура безопасности – ответственность каждого».

Вниманию участников! День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора).

Кадр из телесериала "Интерны", ТНТ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пациент  медицина  врач  росздравнадзор  медик 






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