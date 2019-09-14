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Росздравнадзор выслушает жалобы всех желающих
Бесплатные консультации проведут в Приморье во Всемирный день безопасности пациентов
День открытых дверей, посвященный Всемирному дню безопасности пациентов, пройдет в Приморье во вторник, 17 сентября. Организатором просветительной акции в крае выступает территориальное управление Росздравнадзора при поддержке департамента здравоохранения Приморья.
Как сообщила руководитель теруправления Росздравнадзора Наталья Двуреченская, специалисты ведомства проведут открытые тематические консультации по лекарственной безопасности, безопасности использования медицинских изделий, а также безопасности осуществления медицинской деятельности.
День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора)
К участию в мероприятии приглашаются медицинские и фармацевтические работники, пациенты, их родственники, представители различных организаций, представляющих интересы пациентов.
Отметим, что Всемирный день безопасности пациентов утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения 25 мая 2019 года. В этом году ключевой лозунг – «Культура безопасности – ответственность каждого».
Вниманию участников! День открытых дверей состоится 17 сентября с 10.00 до 12.00 по адресу: Владивосток, улица Модовцева, 3, кабинеты 905, 909, 911 (территориальное управление Росздравнадзора).
Кадр из телесериала "Интерны", ТНТ.
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