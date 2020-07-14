COVID - по батюшке и по матушке

Врачи «Дальзаводской больницы» настолько сроднились со своими противоковидными костюмами, что придумали им необычные названия

В Приморском крае продолжается борьба с эпидемией коронавируса. Режим самоизоляции продлен главой региона Олегом КОЖЕМЯКО до 15 июля. Но всех волнует, будет ли вторая волна COVID-19, которую прогнозируют многие российские и мировые эксперты.

Главный врач Владивостокской клинической больницы № 4, заместитель председателя Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ рассказала газете «Золотой Рог» о текущей ситуации и ресурсах, которые задействованы в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы для борьбы с опасной инфекцией.

- Елена Валерьевна, с какого момента и какие именно экстренные меры по борьбе с пандемией начали предприниматься во Владивостокской клинической больнице №4, которая, как известно, сейчас является крупнейшим в ДФО инфекционным госпиталем?

- Первой в режиме инфекционного госпиталя в Приморье заработала Краевая клиническая больница №2. Мы развернули активную деятельность в части переформатирования работы вслед за ним, с 23 марта, но на первом этапе начали принимать только пациентов с внебольничной пневмонией. Для этого было перепрофилировано отделение пульмонологии - количество койко-мест увеличилось с 30 до 200. Мы оперативно организовали работу второго приемного покоя и второй реанимации. С 25 апреля вторым этапом для приема COVID-положительных больных был переведен весь стационар - главный терапевтический корпус, лаборатория, вспомогательные подразделения, развернут коронавирусный госпиталь на 400 коек.

Задача, стоявшая перед нами, казалась тогда на грани человеческих возможностей. Только представьте: буквально за 3-4 дня встала необходимость выписать или перевести в другие лечебно-профилактические учреждения всех пациентов из неврологического, сестринского, гинекологического и других отделений, организовать централизованную работу по подведению кислорода во все палаты, получить и установить колоссальное количество оборудования - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы, концентраторы кислорода, дополнительные функциональные кровати. Одних ИВЛ нам привезли более 130 единиц.

Сейчас трудно поверить, как нам это удалось – в работе был задействован весь коллектив, мобилизованы все силы. Мы закончили подготовку за три дня до обозначенной даты. Для освобождения места мы использовали все сопутствующие помещения, вплоть до сестринских и ординаторских. Сегодня все зоны, в которых находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, переоборудованы в соответствии с очень строгими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- Сколько COVID-пациентов с начала пандемии прошло через Дальзаводскую больницу?

- Через наше учреждение прошло около 1300 пациентов, из которых 900 человек на данный момент выписано. В среднем через нашу больницу проходит около трети всех больных в Приморье. Часть еще находится на лечении. В марте-апреле, когда количество зараженных начало стремительно увеличиваться и койки заполнялись с катастрофической скоростью, только благодаря тому, что стало возможным выписывать пациентов раньше на долечивание в амбулаторных условиях, нам удалось справиться с расформированием потоков больных. Так как сейчас открылись и другие стационары, которые принимают пациентов с легкими формами пандемии, наша больница принимает только тяжелых пациентов и средней степени тяжести.

- Некоторые люди считают, что проблема коронавирусной инфекции искусственно преувеличена...

- Возможно, это та категория населения, которая еще не сталкивалась с коронавирусной инфекцией лично. COVID-19 - действительно очень тяжелое заболевание, опасное и, что самое неприятное, высококонтагиозное, имеющее непредсказуемые последствия у людей всех возрастных групп. Особенно тяжело пандемия протекает, когда площадь поражения легких превышает более 50%. Для лечения таких пациентов мы используем все современные методы, предусмотренные федеральными стандартами, поэтому имеем хорошие результаты. Каждый излеченный пациент для нас - большая победа.

Отдельно хочется привести несколько уникальных случаев выздоравливания. Самому старшему из пациентов нашей больницы, победивших коронавирусную инфекцию, - 96 лет! Его выздоровление все мы считаем настоящей победой.

Огромной радостью для нашего коллектива стала также выписка пациентки, которой удалось сохранить ногу. У нее на фоне пневмонии произошел тромбоз бедренной артерии. В условиях короновирусного стационара операция по удалению тромба, длиной 40 см прошла успешно.

Еще случай. Поступила к нам пациентка с кишечной непроходимостью, которую также успешно прооперировали в условиях развернутого коронавирусного стационара.

Каждое выздоровление наших пациентов - это величайший труд всего медицинского персонала нашей больницы, которые сегодня прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы люди выздоравливали и скорее возвращались к полноценной жизни.

- А какие меры предпринимаются в больнице, чтобы избежать инфицирования самих медицинских работников?

- Повторюсь, болезнь, с которой столкнулись мы сегодня, чрезвычайно заразная, относится ко второй группе патогенности. Для того чтобы минимизировать риски инфицирования медицинского персонала, мы применяем все меры связанные, прежде всего, с распределением потоков пациентов и сотрудников, которые попадают в больницу с разных, не пересекающихся входов.

Во-первых, для всех работников больницы предусмотрена специальная одноразовая нательная одежда. Сверху надеваются средства индивидуальной защиты - комбинезоны, защитный шлем или очки, перчатки, шапочка, резиновые сапоги и высокие бахилы. За время применения вынужденной защиты, наши сотрудники настолько с ними сроднились, что ассоциируют их с «матушкой» и «батюшкой». Средства в виде комбинезона называют «батюшка», средства в виде защитных халатов - «матушка». На мой взгляд, такие ассоциации очень показательны и говорят о том, что сотрудники воспринимают такую защиту как отеческую и материнскую заботу от коронавирусной заразы.

Во-вторых, в нашей больнице выделена отдельная зона для отдыха сотрудников, оборудованная единой информационной медицинской системой. Сняв средства индивидуальной защиты, наши коллеги могут продолжать работать с документацией, назначать лечение, анализировать ход состояние пациента и корректировать лечение в зависимости от его состояния.

Также в больнице организованы автоматизированные рабочие места, которые дают возможность разграничить время работы в «грязной» и «чистой» зонах.

В-третьих, для того чтобы максимально ограничить риск заражения и минимизировать опасность для членов семьи, многие наши сотрудники выбрали проживание в гостинице, которая оплачивается из средств краевого бюджета. Эта гостиница включает двухразовое питание и отдельный транспорт, выделенный мэром города Олегом ГУМЕНЮКОМ, который обеспечивает доставку сотрудников на работу и обратно. Таким образом, все, что можно сделать для персонала, мы делаем в полной мере.

- Что касается непосредственно пациентов. Какие условия созданы для них?

- Многие из поступивших к нам людей находятся в стрессовом состоянии, и без помощи специалистов вывести их из депрессии представляется проблематичным. С целью оказания психологической помощи таким больным мы ввели должность психотерапевта.

Кроме того, на базе нашей больницы мы используем элементы арт-терапии - направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении искусства, когда пациент имеет возможность реализовать себя в творчестве. Фотографии работ, которые получаются, они отправляют родным и близким, и таким образом дополнительно поддерживается связь с семьей. Также у нас работает врач лечебной физкультуры, который занимается реабилитацией пациентов. Особенно это важно для тех, кто выходит из реанимации и требует дополнительной помощи в восстановлении.

В больнице особым образом организовано питание наших пациентов - речь идет об одноразовых боксах исключительно в палатах. У нас есть свой пищеблок, который позволяет на постоянной основе разнообразить рацион, чтобы создать некий симбиоз из лечебного питания и вкусовых приоритетов наших пациентов. Одним словом, мы используем все существующие методы для создания максимально комфортных условий нашим подопечным.

- Сколько врачей работает в больнице на сегодняшний день, ведь помогать медикам госпиталя приехали врачи-добровольцы?

- В этом вопросе нужна конкретизация. Дело в том, что помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас оказывают не только врачи, но средний и младший медицинский персонал, а также персонал, связанный с техническим обслуживанием здания, оборудования, питанием, - в общем подсчете более 400 сотрудников. Мы очень рассчитываем, что их количество будет увеличиваться, потому что нагрузка - как физическая, так и моральная - у всех людей, работающих в нашей больнице, - колоссальная. Каждый работает в тяжелейших условиях на 1,5-2 ставки. На сегодняшний день неоценимую помощь оказывают студенты (36 человек) и 16 врачей ординаторов.

Это молодые люди, окончившие обучение или на пути его завершения, по специальностям: врачи-кардиологи, неврологи, терапевты, хирурги и так далее. Я уверена, из такой молодежи, на добровольной основе проходящей сложную школу жизни в реальных экстремальных условиях, вырастет достойная смена врачей, настоящие профессионалы. Они полностью погружены в специальность, в атмосферу заботы, внимания, самопожертвования, сопереживания и со всем нашим коллективом стремятся только к одной цели - победить коронавирус.

Безусловно, основная нагрузка легла на штатных сотрудников нашей «Дальзаводской больницы». Заведующая пульмонологическим отделением Алла Михайловна ЛУКЬЯНЕНКО - главный консультант пульмонолог нашего стационара, курирующая всех пациентов, наши реаниматологи, Дмитрий Федорович ДАНИЛОВ и Мария Эдуардовна СВИСЛОЦКАЯ, заместитель главного врача Наталья Александровна ДИЦЕЛЬ, главная медицинская сестра Людмила Владимировна ДЕНИСЕНКО - уникальные специалисты, виртуозно работающие со всеми возможными методиками, направленными на восстановление пациентов. Практически все отделения больницы - приемное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, физиоотделение и лаборатории - закрыты нашими штатными специалистами. Нет ни одного сотрудника, который сбежал бы, попросил бы отпуск, уволился. Все отдают себе отчет, что сегодня необходимо предпринять максимальные меры для купирования страшной инфекции. Даже ценой риска своего здоровья и жизни. Уже, к сожалению, были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом персонала. Каждый такой прецедент - настоящий стресс для нас. И мы делаем все, чтобы не допустить повторения заражений. Пока ситуацию удается стабилизировать.

- Что касается оснащения аппаратами ИВЛ, как обстоят дела в этом разрезе?

- Уже на первоначальном этапе по приказу Минздрава Приморского края нам перекинули аппараты ИВЛ с других учреждений Приморского края в количестве около 130 единиц. Позднее были поставки еще 12 новых аппаратов, и на сегодняшний день недостатка в них мы не испытываем.

Необходимо понимать, что далеко не всем пациентам требуется вентиляция легких. Гораздо важнее, что мы располагаем оборудованием, при помощи которого пациент имеет возможность получать кислород прямо в палате, если того требует его состояние.

Отмечу, что на ранних этапах у нас были некоторые опасения в части перевода тяжелых пациентов на искусственную вентиляцию, так как мировые и российские источники говорили о том, что перевод на ИВЛ не дает ожидаемого эффекта при коронавирусной инфекции. Но на практике мы видим положительные результаты. Есть пациенты, которые прошли через эту процедуру и уже благополучно выздоровели, выписавшись из стационара. Сегодня опыт использования ИВЛ мы транслируем и на другие учреждения региона.

- Как вы оцениваете обстановку с COVID-19 в Приморье на сегодняшний день?

- Обстановка остается напряженной. Мы не можем сказать, что количество пациентов существенно уменьшается. С полным снятием режима самоизоляции число контактов и, соответственно, возможность заражения может увеличиться. Таким образом, вторая волна заболевших коронавирусом вполне реальна. Поэтому расслабляться и успокаиваться мы себе позволить не можем и находимся в полной готовности. При необходимости мы примем дополнительное количество пациентов и окажем им надлежащую помощь.

- Расскажите, какая помощь была оказана Владивостокской клинической больнице в непростые для медицины времена, связанные с пандемией, в рамках Госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы?

- В рамках госпрограммы наша больница получает необходимое финансирование. Значительные средства из федерального и краевого бюджета идут на заработную плату сотрудникам, очень много денег было направлено на оснащение учреждения медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты.

- Главврачом Владивостокской клинической больницы № 4 вы стали почти два года назад. Что побудило вас к этому шагу? И что изменилось в работе учреждения за это время?

- Медицина - это образ моей жизни, моя судьба. Перед тем как стать депутатом Думы Владивостока в 2012 году, я уже 9 лет проработала руководителем Родильного дома №3, который, благодаря слаженной и упорной работе, стал лучшим роддомом во Владивостоке. Позже, спустя 6 лет работы в Думе, в 2018 году, я прошла конкурс на замещение вакантной должности главврача и вновь с удовольствием окунулась в любимую работу. Пришлось работать в антикризисном режиме, так как состояние учреждения было сильно запущенным. За прошедшее время мы выстраивали новый многопрофильный стационар с новыми отделениями. Много усилий было направлено на самое сложное отделение - сестринского ухода, которое находилось в аварийном состоянии. Полностью перестроили работу хирургического корпуса, получили новое дополнительное эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Была проведена полная модернизация стационара, поликлинического отделения на о. Попова и поликлиники на материке, она сейчас закрыта на капитальный ремонт, который не проводился, вероятно, с момента постройки в 1959 году. Уже осенью более 23 тысяч приписанных пациентов будут обслуживаться в совершенно новых условиях.

Стационар также должен был выйти на капитальный ремонт в этом году, но форс-мажор не позволил этого сделать. Надеюсь, в 2021 мы завершим начатое. Помимо того, что мы подтянули материально-техническую базу, были открыты новые направления: сосудистая хирургия, реабилитация, на островной территории начали оказывать неотложную и физиотерапевтическую помощь. В конце концов, на базе сестринского отделения мы создали крупнейшее в Приморье паллиативное отделение. Руководство края, лично губернатор Олег Кожемяко постоянно контролировали и помогали восстановлению «Дальзаводской больницы». Они видели, что вся команда ВКБ №4 искренне погружена и включена в антикризисную работу. Вероятно, поэтому нам доверили нести такой большой объем нагрузки по COVID-19.

На сегодняшний день мы все с нетерпением ждем окончания распространения коронавирусной инфекции, чтобы наконец вернуться к работе в формате многопрофильного стационара и поликлиники. Уверена, наша больница и в дальнейшем будет оказывать помощь людям на самом высоком уровне.

Записала Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.