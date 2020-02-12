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Во Владивостоке родился мальчик-богатырь

12 Февраля 2020, 21:36 | Владивосток
11 февраля, в роддоме № 3 Владивостока родился один из самых крупных малышей.  Мальчик-богатырь появился на свет путём кесарево сечения с весом более 5 килограмм.
Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, мальчик появился на свет в 10 часов 20 минут в результате «кесарева сечения». Решение о проведение операции было принято в том числе из-за его анатомических особенностей.
Еще в период беременности матери специалисты прогнозировали рождение у нее маленького гиганта.
В итоге вес младенца составил 5 кг 400 граммов, а рост – 61 см. Такие физические данные соответствует 1,5 месяцам развития ребенка.
Добавим, что мама богатыря приехала на роды в «третий» роддом третий раз.
Роженице 35 лет, у нее уже растет 2 детей. Помимо новорожденного мальчика, ее семья богата еще на 2 деток, дочь и сын. Возраст деток 8 лет и 4 года. 
Кстати, все они при рождении также отличались хорошим весом. Вес ее первых детей - 4800 кг и 3800 кг. Все они появились на свет в результате кесарево сечения.
Отметим, что столь крупный младенец – рекордсмен среди маленьких пациентов родильного дома № 3 Владивостока за 2019-2020 годы первый. Ближайший к нему по антропометрическим показателям малыш родился в учреждении в январе 2018 году с весом 5380 граммов и ростом – 58 см в результате плановой операции «кесарево сечение».
 
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