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Во Владивостоке закончилась очень важная дорогостоящая вакцина
Оставшихся двух доз не хватит даже для одного курса вакцинации взрослого человека
В то время как со всех телеканалов, радиоэфиров и утюгов россиян агитируют вакцинироваться, Центр вакцинопрофилактики во Владивостоке остался без очень важной дорогостоящей вакцины - Гардасила. Как сообщили в учреждении, их осталось всего две дозы. Когда будут поступления, не известно и сегодняшняя цена в 9100 рублей тоже, возможно, поменяется не в лучшую сторону.
Пока в стране идет кампания по профилактике онкозаболеваний, в частности, такого серьезного и довольно летального вида рака, как рак шейки матки, центр на ул. Черемуховой почему-то не озаботился наличием вакцины, которая фактически предотвращает это страшное неизлечимое заболевание. Буквально в прошедшее воскресенье приморцы, посмотрев передачу о здоровье на одном из федеральных каналов, в которой известная врач-телеведущая, профессор медицины, как всегда, с неустанно призывала родителей не быть равнодушными и вакцинировать себя и своих детей-девочек от страшного заболевания, вняли ее рекомендациям. Однако остались разочарованы, поскольку Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи и его Центр вакцинопрофилактики ничего предложить желающим привиться не смог. Осталось всего две дозы, ну на одного ребенка может хватить, а вот человеку от 18 лет нужна троекратная прививка. Такая ситуация вызывает только недоумение - прививка-то далеко не бюджетная, вполне себе дорогостоящая. Отчего ж ее нет? Не выгодно? Или никто не прививается, поэтому и не закупают? Тогда еще больше вопросов к информационной активности Центра среди населения.
Тем временем рак шейки матки - третье наиболее распространенное злокачественное заболевание у женщин во всем мире. Сейчас в мире ежегодно диагностируется более 500 000 новых случаев.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) - основная причина возникновения рака шейки матки. ВПЧ-инфекция - частое явление у большинства сексуально активных женщин. Тем не менее, приблизительно 90% ВПЧ-инфекций проходят самостоятельно в течение нескольких месяцев или лет и не имеют онкологических осложнений. Существует более 100 типов ВПЧ, от 30 до 40 из которых передаются половым путем. Из них, по меньшей мере, 15 - штаммы ВПЧ высокого риска, которые могут вызывать рак шейки матки.
Вирус ВПЧ, длительно присутствуя в организме человека, способен вызывать неблагоприятные изменения в ДНК клеток слизистых оболочек влагалища, шейки матки, прямой кишки и т.д. эти изменения приводят к развитию предраковых заболеваний, а затем и к раку. Вакцина против ВПЧ изготовлена из синтетических белков, которые полностью повторяют структуру наружной оболочки настоящего папилломавируса. Вакцина не содержит живого или убитого вируса или даже фрагментов ДНК вируса, поэтому она не может вызывать рак или другие заболевания, связанные с ВПЧ.
Заражение же вирусом ВПЧ происходит в 99,4% случаев половым путем. Вакцина против папилломавируса способна предотвратить заражение определенными видами вируса и предупредить развитие рака. Важно отметить, что в России в целом используются Гардасил 4 и Церварикс. Гардасил 4 дает защиту от четырёх штаммов ВПЧ - 6, 11, 16 и 18. Церварикс предоставляет защиту от двух основных штаммов папилломавируса, вызывающих рак шейки матки, - 16 и 18. Поэтому в России более популярна именно вакцина Гардасил 4. Причем в Европе уже используют девятивалентный - Гардасил 9, который дает расширенную защиту в отношении девяти штаммов ВПЧ - 6, 11, 16, 18,31, 33, 45, 52 и 58.
Для женщин главное показание — первичная профилактика рака шейки матки, а также предраковых заболеваний половых органов и папилломатоза кожи/слизистых оболочек. Также вакцина от рака щейки матки защищает от и вагинального и анального рака.
Для мужчин показания к привке оснваны на уровне эффективности: 90% для предотвращения бородавок, 80% для предотвращения предраковых или раковых поражений половых органов, заднего прохода или горла. Тем не менее эффективность вакцины ниже у людей, которые уже инфицированы, когда они привиты.
Недавние исследования показывают, что вакцина может, однако, предотвратить повторное появление анальных очагов у мужчин в возрасте до 26 лет, которые уже инфицированы одним из типов ВПЧ, на которые нацелена вакцина во время вакцинации. Нет данных по мужчинам старше 26 лет.
Для мальчиков и девочек до 14 лет, в зависимости от используемой вакцины, потребуется две инъекции. Для молодых женщин и мужчин, имеющих или имевших половые контакты с мужчинами необходимы три инъекции до 26 лет.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото belhope.ru.
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