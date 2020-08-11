Забота без выходных

В период COVID-19 поликлиники Приморья живут в особом режиме

Во Владивостокской поликлинике № 6 ведется активная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией. Старшая медсестра поликлиники Ольга ХУДОТЕПОВА рассказала и показала корреспонденту «Золотого Рога», как организована работа в отделении медицинской помощи на дому.

- В нашем филиале на улице Черемуховой организованы выезды инфекционных бригад; как правило, это врач и медсестра, - пояснила Ольга Вячеславовна. - Медработники облачаются в СИЗ (средства индивидуальной защиты), ездят в дома по вызовам - к людям с температурой, контактным и тем пациентам, у кого есть подозрения на COVID-19.

Колл-центр в отделении принимает вызовы на дом, затем сотрудники регистратуры их формируют для каждой инфекционной бригады, также вызовы на дом туда передают сотрудники Станции скорой помощи. Бригада выезжает по адресам на осмотры, если есть контакт с заболевшим или подозрения на инфицирование человека, то по назначению врача у него берут материал – мазок из носоглотки или кровь на COVID-19, делают электрокардиограмму. По возращении бригады с вызовов заполняется вся необходимая документация.

Еще в отделении открыт так называемый «ковидный штаб», где занимаются контактными и переболевшими пациентами. Он существует и для того, чтобы выявленных пациентов не оставляли без внимания и наблюдали за течением болезни. Но работа поликлиники не ограничивается отделением медицинской помощи на дому.

В филиале на улице Калинина терапевтическое отделение тоже включилось в активную борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Здесь организованы приемы терапевтов, не только плановые (как были раньше), но еще ведется прием пациентов с температурой. «Все пациенты, которые приходят в поликлинику с температурой или характерными симптомами, принимаются врачом в СИЗ; всеми соблюдаются необходимые меры безопасности», - дополнила Ольга Худотепова.

- Один из методов выявления COVID-19 у человека - носоглоточный смыв, так называемый мазок из носа (зева). Появился еще один метод: берется кровь на ИФА, то есть на антитела G и M. Этот метод помогает узнать, было ли заболевание, например, в случае если болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме, при которой пациент даже не обращается за медицинской помощью. Благодаря этому анализу можно понять, переболел человек или нет. Для нас, сотрудников, которые находятся в зоне риска, этот метод подходит. У нас берут именно кровь. Если в крови обнаруживается один или другой вид антител, то сотрудник идет на дальнейшее, более тщательное обследование. Совсем недавно у нас появился аппарат МРТ для пациентов с подтверждённым COVID-19. Аппарат показывает степень поражения легких.

Поликлиника работает и по выходным, и в праздничные дни, причем, по словам сотрудников, загрузка довольно большая в эти дни. Работают также инфекционные бригады. Самыми напряженными днями являются суббота и понедельник, именно в этот период большое число вызовов.

По данным отделения, наибольшее количество заболевших - в возрасте от 30 до 40. Также лица старше 60 лет находятся в зоне риска, они переносят болезнь в более тяжелой форме, так как у них имеются хронические или сопутствующие заболевания. «Можно сказать, статистически, чем люди моложе, тем им легче перенести болезнь. Молодые люди, ближе к юношескому возрасту, видимо, благодаря сильному иммунитету, переносят болезнь в легкой форме, иногда даже в бессимптомной», - говорят медики поликлиники.

В июле был отмечен подъем числа заболевших. Специалисты связывают его с некоторым послаблением карантинных мер: «Люди подрасслабились, открылись некоторые заведения, которые ранее были закрыты, начался сезон отпусков. Горожане стали больше общаться, больше контактировать, забывая про средства индивидуальной защиты. Они не так тщательно соблюдают все меры безопасности, как в начале карантина, например, в марте или апреле. В нашей поликлинике члены избирательной комиссии перед всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России проходили обследование прежде, чем они начали работать. Результат показал, что из 500 обследованных был выявлен 1 положительный случай. Несмотря на снятие некоторых карантинных мер, крайне необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности, и не нужно пренебрегать ими».

В этой связи врачи напоминают жителям Приморья, что нужно соблюдать масочный режим, «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра, не собираться большими группами, часто мыть руки и использовать для их обработки антисептики.

К слову, сейчас в поликлинике идет капитальный ремонт, но уже к концу года работы будут завершены, и начнется полноформатный прием пациентов.













Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.