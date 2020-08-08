"Что я могу сделать для этого мира?"

Конкурс с таким названием объявлен ко Всемирному дню донора костного мозга - 2020

Этот вопрос в последнее время стал как никогда актуален. Способов изменить мир – множество. Протянуть руку помощи нуждающимся. Стать донором. Организовать раздельный сбор мусора в офисе. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно рассказать о вашем способе с помощью фотографий, видео, рисунков или литературного произведения. Именно в этих номинациях будут определяться призеры.

Если вы решите нарисовать что-нибудь, связанное с донорством костного мозга и поиском генетических близнецов, то сможете выиграть специальный приз от журнала «Кровь5».

Работы принимаются на конкурс до 7 сентября на сайте https://www.donorkostnogomozga.ru

Победителей объявят на торжественной церемонии в рамках фестиваля «Всемирный день доноров костного мозга 2020» 19 сентября в Санкт-Петербурге.

Справка: Всемирный день доноров костного мозга (World Marrow Donor Day) отмечают более чем в 50 странах мира, начиная с 2015 года (когда в зарубежный регистр был включен 25-миллионный донор) каждую третью субботу сентября, в России – с 2016 года.

Организаторы фестиваля в Санкт-Петербурге: АНО «Центр реализации проектов «Теплица» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Генеральный партнёр фестиваля – Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (https://rdkm.rusfond.ru/) – один из крупнейших в России регистров, который существует с 2013 года и включает 37 250 потенциальных доноров.

Главная цель Фестиваля «Всемирный день донора костного мозга 2020» – рассказать как можно большему количеству людей о донорстве костного мозга, и привлечь внимание к этой теме.

Вход на Фестиваль свободный по предварительной регистрации.

Подробности можно найти на сайте https://www.donorkostnogomozga.ru/

Тел. организатора +7 921 888-11-02, Любовь Белозерова