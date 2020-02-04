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Стало известно, где будут лечить больных коронавирусом во Владивостоке
Если зараза проникнет в столицу Приморья, для заболевших выделят большую больницу целиком
Как стало известно газете «Золотой Рог», власти определили медицинское учреждение, которое станет базовым в случае проникновения во Владивосток (или Приморье) китайского коронавируса.
По сведениям газеты этим местом станет краевая клиническая больница №2 более известная, как Больница рыбаков. По некоторым данным здесь готовятся организовать более пятисот специализированных мест для больных.
Как уже сообщал «Золотой Рог», представители приморских контролирующих органов рассказали, как регион готовится к отражению возможной атаки коронавируса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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