Стало известно, где будут лечить больных коронавирусом во Владивостоке

Если зараза проникнет в столицу Приморья, для заболевших выделят большую больницу целиком

Как стало известно газете «Золотой Рог», власти определили медицинское учреждение, которое станет базовым в случае проникновения во Владивосток (или Приморье) китайского коронавируса.





По сведениям газеты этим местом станет краевая клиническая больница №2 более известная, как Больница рыбаков. По некоторым данным здесь готовятся организовать более пятисот специализированных мест для больных.

Как уже сообщал «Золотой Рог», представители приморских контролирующих органов рассказали, как регион готовится к отражению возможной атаки коронавируса.