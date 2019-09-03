Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На Восточном экономическом форуме бесплатно прививают от гриппа
03 Сентября 2019, 12:51 | Владивосток
Новая вакцина защищает от четырех штаммов гриппа, тогда как предыдущая защищала от трех
Министерство здравоохранения РФ в «нулевой день» V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке презентовало новую вакцину от гриппа на своем стенде, всех желающих прививают бесплатно. Всего будет использовано 350 вакцин.
На ВЭФ используют четырехвалентную вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.
Россия по указу президента должна полностью перейти на использование новой вакцины в течение тех лет.
Автор:
Новости тематики
Новости раздела
- На Восточном экономическом форуме бесплатно прививают от гриппа
- Поликлиники Владивостока уходят на "каникулы"
- Раздавленные весной: как офисному планктону спастись от авитаминоза
- Свободный порт Владивосток вылечат от бесплодия
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Во Владивостоке пройдет Дальневосточная научно-практическая конференция "Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний"
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На карте Приморья появится ЧМО
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Нет уж, дудки!
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
- В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул
- На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания
Loading...