"В здании аэровокзала сильно пахло спиртом…" - туристы

Южные корейцы не боятся коронавируса, совмещая заботу о здоровье с проявлением политических требований

В конце февраля Республика Корея пополнила список стран, где распространение коронавируса SARS-CoV-2 приобрело масштабы эпидемии. Было установлено, что смертельная зараза, вызывающая пневмонию, начала расползаться по Стране утренней свежести из города Тэгу, где самыми первыми оказались инфицированы члены религиозной секты «Синчхончжи». На момент выхода этого номера «Золотого Рога» в Южной Корее выявлено более двух тысяч инфицированных коронавирусом, скончалось 13 человек, выздоровели 26. Уровень эпидемиологической угрозы в стране поднят с третьего «оранжевого» до четвертого «красного», самого опасного.

О том, как граждане Южной Кореи живут в условиях эпидемии коронавируса, корреспонденту «Золотого Рога» рассказали туристы из Владивостока, Инга СИММУЛЬ и Карина МИХАЙЛОВА, на днях вернувшиеся из Сеула.

Протирайте руки и гуляйте

- Мы покупали билеты на самолет где-то за полтора месяца до поездки, на тот момент коронавирус еще не вышел за пределы Китая. Но за неделю до вылета, когда в Корее уже были зафиксированы случаи заболевания, наши родные стали настаивать, чтобы мы отказались от путешествия. Возможно, мы бы так и сделали, но у нас были безвозвратные билеты, и, если бы мы не полетели, то деньги бы нам не вернули. Поэтому мы рискнули и вылетели в Сеул 22 февраля, - говорят девушки.





На борту самолета авиакомпании S7, на котором Инга и Карина вылетели из Владивостока в Южную Корею, лишь несколько пассажиров, в том числе и граждане этой страны, были в медицинских масках. Но по прилету в аэропорт Инчхон пассажиры - корейцы, как по команде, натянули на лица заранее приготовленные маски. Сотрудники пограничной и таможенной службы встречали прибывших из России также в масках и перчатках из латекса. При этом они не принимали документы пассажиров из рук в руки, а жестами указывали на корзинки, в которые надо было положить паспорта и заполненные декларации. В здании аэровокзала сильно пахло спиртом, будто кто-то разлил бутылку водки. Между тем аромат спиртного здесь не случаен. Буквально на каждом шагу стояли флаконы с антисептическим раствором с добавлением спирта, чтобы можно было протереть руки. Рядом были коробки с бесплатными одноразовыми медицинскими масками. Такие же емкости с антисептиком в Сеуле установлены в метро, супермаркетах, в местах массового скопления народа, в подъездах жилых домов, даже на улице перед пешеходными переходами. Пока на светофоре «красный» свет, можно протереть руки и спокойно идти дальше. Кроме того, коробки с бесплатными масками висят на стенах перед входом в магазины, туалеты, в подземных переходах. Сразу видно, что власть в стране беспокоится о здоровье своих граждан.

- В супермаркетах, небольших магазинчиках и лавочках продают набор из трех масок за 3000 вон (около 170 руб. по курсу). Мы покупали эти наборы каждый день, меняя маски через 2-3 часа, как нам советовали. Но иногда забывали их вообще надевать. И никто на нас косо не смотрел. Маски продают как черные, так и разных цветов. В продаже были маски многоразового использования со специальным клапаном, их можно стирать. Но они стоят дороже, видимо эти маски для богатых. Мы были в Сеуле пять дней, и когда улетали, в магазине, ближайшем к дому, где мы жили, многоразовых масок не было. Их разобрали, - рассказали Инга и Карина.





По их словам, «красный» уровень эпидемиологической угрозы почти не отразился на жизни Сеула. И хотя на улицах в центре немноголюдно, но это вина холодной погоды. В то же время, в городе много туристов из России, из Соединенных Штатов, а также из других стран. Многие иностранцы гуляют без масок. Бесперебойно работают супермаркеты, рестораны, кафе и забегаловки. На торговой улице Мейдун под открытым небом жарят, парят и варят уличные кулинары, угощая всех желающих экзотическими блюдами. Разумеется, за деньги.

Пресса настроена на позитив

Что касается корейцев, то на улице и в общественных местах они не обходятся без масок, перчаток и по мере возможности протирают руки раствором антисептика. Только стражники во время церемонии смены караула у входа в императорский дворец были с открытыми лицами. И еще в общественной бане Dragon Spa, очень популярной у туристов, посетители моются и парятся без масок. И даже в чем мать родила. По слухам, коронавирус боится высокой температуры. Единственное место, куда девушки не смогли попасть, - это Национальный исторический музей в центре города. Судя по объявлению на двери, он был закрыт из-за коронавируса.

- После поездки в Сеул мы убеждены, что страсти вокруг эпидемии нагнетаются искусственно. Наверное, это кому-то выгодно. Знакомая сообщает из Милана, что там чуть ли не траур по этому поводу, что итальянцы сочувствуют китайцам и корейцам как своим близким родственникам, а коронавирус – главная тема разговоров в Европе. Когда мы были в Корее, то постоянно получали сообщения от знакомых из России, которые пугали нас эпидемией коронавируса. Мол, вы там опасайтесь за свое здоровье. Но мы не боялись коронавируса. В Сеуле мы не увидели ни паники, ни страха, ни истерики среди местных жителей. Когда в Корее случается какой-нибудь катаклизм, то корейские СМИ не фокусируются на этой проблеме. В отличие от российского телевидения, они не пугают граждан кровью, мясом, разрухой и несчастьем. Корейцы настроены на позитив, они всегда начеку и четко знают, что надо делать, когда приходит беда. Они показывают как все восстанавливается, как они выздоравливают, как ликвидируется проблема. И не рапортуют радостно в прессе о закупке сотни тысяч масок, когда уже поздно пить боржоми. А у нас истерика по любому поводу, и ничего не делаем. Когда мы поинтересовались у продавца в магазине, что надо сделать, чтобы не заболеть, он с улыбкой ответил, что надо носить маску и часто мыть руки. И что в Сеуле нет вируса, - рассказали девушки.





В целом, корейцы спокойно воспринимают явление коронавируса. Более того, беда заставила их сплотиться. В субботу в центре Сеула, на площади Кванхвамун, состоялась санкционированная акция протеста против коронавируса и… за отставку президента Республики Корея МУН Чже Ина. Хотя массовые скопления народа при «красной» степени эпидемиологической угрозы крайне нежелательны, поскольку могут способствовать распространению заразы.

Необходимо добавить, что Россия с 1 марта частично заморозила авиа-

сообщение с Южной Кореей, чтобы защитить россиян от коронавируса. Под санкции не попали авиаперевозки, осуществляемые компаниями «Аэрофлот» и «Аврора». Авиакомпании S7 разрешено работать только на вывоз людей из этой страны.

Сергей КОЖИН, фото Инги СИММУЛЬ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.