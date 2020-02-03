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Единую "горячую линию" по вопросам здоровья женщин организуют во Владивостоке
03 Февраля 2020, 10:20 | Владивосток
В рамках борьбы с онкологией женская консультация «третьего» родильного дома организует «горячую линию».
Единый телефон для консультаций по женскому здоровью +7-908-446-50-08 и +7-423-227-24-72.
Специалисты клиники проконсультируют женщин по вопросам онкологических заболеваний, предоставят нужную информацию по той или иной заболеваемости, а при необходимости помогут запиваться на приём к врачу.
«Горячая линия» будет работать 4 февраля 2020 года с 8:00 до 13:00.
В «Горячей линии» примут участие:
Матюшкина Людмила Семёновна заведующая кафедрой, доцент, кандидат медицинских наук;
Кравченко Елена Витальевна, врач высшей категории, заместитель главного врача по лечебной работе, кандидат медицинских наук;
Михайлова Марина Александровна заведующая женской консультацией.
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