Единую "горячую линию" по вопросам здоровья женщин организуют во Владивостоке

В рамках борьбы с онкологией женская консультация «третьего» родильного дома организует «горячую линию».

Единый телефон для консультаций по женскому здоровью +7-908-446-50-08 и +7-423-227-24-72.

Специалисты клиники проконсультируют женщин по вопросам онкологических заболеваний, предоставят нужную информацию по той или иной заболеваемости, а при необходимости помогут запиваться на приём к врачу.

«Горячая линия» будет работать 4 февраля 2020 года с 8:00 до 13:00.

В «Горячей линии» примут участие:

Матюшкина Людмила Семёновна заведующая кафедрой, доцент, кандидат медицинских наук;

Кравченко Елена Витальевна, врач высшей категории, заместитель главного врача по лечебной работе, кандидат медицинских наук;

Михайлова Марина Александровна заведующая женской консультацией.

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