Первые бесплатные лазерные операции прошли во Владивостокском клинико-диагностическом центре

В каких случаях используются новейшие методы и технологии, рассказала врач-офтальмолог Лилия Доронина

В офтальмологическом центре Владивостокского клинико-диагностического центра успешно прошли первые операции с помощью новых лазерных установок. Это стало возможным благодаря приобретению аппаратуры в рамках средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. В центр поступили 2 аппарата для проведения лазерных операций и лечения офтальмологических патологий. Общая стоимость двух установок составила более 8 миллионов рублей.

Врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Владивостокского клинико-диагностического центра Лилия ДОРОНИНА рассказала газете «Золотой Рог» о том, как и в каких случаях используются новейшие методы и технологии с помощью лазерного оборудования, приобретенного на средства территориального фонда и по национальному проекту «Здравоохранение».

Лилия ДОРОНИНА:

- Само словосочетание «лазерная операция» большинством людей ассоциируется с двумя аллегориями: «лазерная коррекция зрения» и «на платной основе». В нашем случае, оба этих представления - ошибочные. Необходимо понимать, что, во-первых, во Владивостокском клинико-диагностическом центре лазерные операции проводятся исключительно по медицинским показаниям, по направлению участкового офтальмолога, в рамках ОМС (обязательное медицинское страхование. - Прим. ред.), то есть бесплатно для пациентов. А во-вторых, проводимые нами операции относятся к вспомогательному типу лечения при при глаукоме и дистрофии сетчатки глаза, после которого пациентам необходимо продолжать наблюдаться у врача и выполнять его предписания. Мы не улучшаем зрение, не избавляем от заболевания глаукомой в полном смысле этого понимания, не устраняем последствия отслоения сетчатки, а лишь предотвращаем развитие этого процесса. Однако те возможности, которые сегодня есть в распоряжении наших врачей, переоценить трудно, с точки зрения помощи людям, страдающим от протекающих у них глазных заболеваний.

Итак, на базе кабинета лазерной хирургии, специалисты нашего Центра проводят лазерные операции по таким заболеваниям, как глаукома и патология сетчатки глаза.

Глаукома - это прогрессирующее хроническое заболевание, которое, в случае не вмешательства врачей, приводит к атрофии зрительного нерва и, соответственно, к снижению поля зрения, вплоть до слепоты. Так как заболевание может протекать бессимптомно, диагноз «глаукома» может поставить только врач-офтальмолог. Поэтому рекомендую каждому человеку хотя бы один раз в год проходить обследование у врача-офтальмолога. При установлении диагноза мы приступаем к первому этапу лечения, который заключается в подборе медикаментозных препаратов. Для многих пациентов данный вид лечения является эффективным, и оперативного вмешательства не требуется. Но некоторые состояния требуют лазерной хирургии, которая относится ко второму этапу наблюдения и лечения глаукомного процесса. Он складывается из двух этапов: лазерная хирургия и хирургия в стационаре. Лазерная хирургия глаукомы заключается в снижении внутри глазного давления, при этом, подчеркиваю, коррекция зрения исключена. Человек видит так же, как и до операции.

В передней части глаза, между хрусталиком и роговицей, есть небольшое пространство, называемое передней камерой. Прозрачная жидкость циркулирует в ней, омывая и питая окружающие ткани. Когда внутриглазная жидкость начинает слишком медленно оттекать из передней камеры, ее накопление вызывает повышение внутриглазного давления, что может привести к повреждению зрительного нерва, а затем - и к потере зрения. При таких видах, как закрытая глаукома, врач, при помощи лазера, открывает угол передней камеры глаза, ускоряя процесс оттока внутри глазной жидкости, что снижает внутриглазное давление.

Вторая операция, доступная сегодня для наших пациентов, - ограничительная лазерная коагуляция на сетчатке глаза. Она направлена на профилактику отслойке сетчатки и имеет огромное значение при таких заболеваниях, как разрывы, локальные отслоения сетчатки или другие виды дистрофии сетчатки, которые могут привести к ее отслойке. После оперирования, близорукость или дальнозоркость, катаракта и прочие возможные сопутствующие заболевания глаз у пациента остаются. Наш лазер не устраняет этих проблем. Для их решения человеку необходимо обратиться в другие медицинские учреждения. Мы же занимаемся профилактикой отслойки, так как всегда легче и лучше проблему предотвратить, чем устранять.

Отмечу, что обе операции безболезненные, проводятся при применении местной анестезии, в среднем включая подготовку пациента занимают не более 30 минут.

Дебютировала за «операционной установкой» в нашем Центре Наталья ТИТОВА 1956 года рождения. Диагноз - миопия средней степени обоих глаз и дистрофия сетчатки. Операция - лазеркоагуляция (укрепление) сетчатки. После операции она сказала, что чувствует себя прекрасно и буквально через час уже приступила к своим рабочим обязанностям.

Вторая операция была сделана Владимиру Л., 1953 года рождения, диагноз - сублюксация хрусталика правого глаза (смещение хрусталика), офтальмогипертензия обоих глаз (повышение внутриглазного давления) при неравномерном углу передней камеры правого глаза. Операция - лазерная иридэктомия правого глаза. По окончании операции пациент выразил свое удивление по поводу безболезненности и комфортности операции. «Я ожидал боли и готовился к неприятным ощущениям, а получилось все легко и быстро, это удивительно!» - отметил Владимир.

Пациенты обратились в офтальмологический центр ВКДЦ по направлению участкового офтальмолога и получили квалифицированную помощь специалистов ВКДЦ и дорогостоящие операции по полису ОМС.

Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить своих коллег с нашим профессиональным праздником, Днем офтальмолога, который отмечается 8 августа. Желаю здоровья, терпения, сил и покорения новых вершин на поприще нашей непростой и такой важной для людей профессии!

Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.