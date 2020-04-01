Приморских туристов продолжают вывозить из Таиланда

Сотни безответственных граждан улетали на отдых уже в разгар пандемии коронавируса, прекрасно зная о всех рисках

Авиакомпания S7 выполнит более десяти вывозных рейсов из Таиланда до 6 апреля. На среду запланирован один рейс с острова Пхукет до Иркутска, и по рейсу во Владивосток и Красноярск из Бангкока. Рейс в Новосибирск уже вылетел.

Со 2 по 5 апреля запланированы вылеты в Новосибирск (4 рейса), Иркутск (2) и Владивосток. По данным посольства РФ в Таиланде, продажа билетов на указанные рейсы открыта, либо откроется в ближайшее время.

В понедельник Росавиация сообщила, что российские граждане с 31 марта смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. В результате «Аэрофлот» во вторник отменил один из двух рейсов из Бангкока. 1 апреля были отменены оба рейса авиакомпании из Бангкока.

По словам посла РФ в Таиланде Евгения ТОМИХИНА, посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Часть из них уже вернулась в Россию.

К настоящему моменту общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 1,7 тыс., вылечились 342 человека, 12 умерли. В Бангкоке и других городах до конца апреля закрыты все торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 26 марта власти ограничили въезд иностранцев на время действия чрезвычайного положения, которое продлится до 30 апреля.